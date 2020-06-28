В штабе по контролю рассказали, какими будут сейф-пакеты для бюллетеней

Воскресенье, 28 июня, — четвертый день голосования по поправкам к Конституции.
Воскресенье, 28 июня, — четвертый день голосования по поправкам к Конституции.
Проголосовать можно также на дому или на мобильном избирательном пункте.
Проголосовать можно также на дому или на мобильном избирательном пункте.
Кроме того, в двух регионах проголосовать можно онлайн — это Москва и Нижегородская область. На утро воскресенья явка на онлайн-голосовании превысила 75 процентов.
Кроме того, в двух регионах проголосовать можно онлайн — это Москва и Нижегородская область. На утро воскресенья явка на онлайн-голосовании превысила 75 процентов.
В первые три дня явка составила 28,46 процента. Проголосовали почти 31 миллион россиян.
В первые три дня явка составила 28,46 процента. Проголосовали почти 31 миллион россиян.
По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, более половины проголосовавших — 58 процентов — пришли на участки для голосования.
По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, более половины проголосовавших — 58 процентов — пришли на участки для голосования.
Голосование проходит с соблюдением всех санитарных норм.
Голосование проходит с соблюдением всех санитарных норм.
Информационно-справочный центр ЦИК принял около 390 обращений по поводу голосования.
Информационно-справочный центр ЦИК принял около 390 обращений по поводу голосования.
Центризбирком создал мониторинговую группу для отслеживания сообщений о недостатках и недоработках в ходе голосования.
Центризбирком создал мониторинговую группу для отслеживания сообщений о недостатках и недоработках в ходе голосования.
Урна для голосования с бюллетенями на избирательном участке в Новосибирске.
Урна для голосования с бюллетенями на избирательном участке в Новосибирске.
Голосование организовано и за рубежом. Фото из посольства России в Париже.
Голосование организовано и за рубежом. Фото из посольства России в Париже.
Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат.
Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат.
Воскресенье, 28 июня, — четвертый день голосования по поправкам к Конституции.
Проголосовать можно также на дому или на мобильном избирательном пункте.
Кроме того, в двух регионах проголосовать можно онлайн — это Москва и Нижегородская область. На утро воскресенья явка на онлайн-голосовании превысила 75 процентов.
В первые три дня явка составила 28,46 процента. Проголосовали почти 31 миллион россиян.
По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, более половины проголосовавших — 58 процентов — пришли на участки для голосования.
Голосование проходит с соблюдением всех санитарных норм.
Информационно-справочный центр ЦИК принял около 390 обращений по поводу голосования.
Центризбирком создал мониторинговую группу для отслеживания сообщений о недостатках и недоработках в ходе голосования.
Урна для голосования с бюллетенями на избирательном участке в Новосибирске.
Голосование организовано и за рубежом. Фото из посольства России в Париже.
Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат.