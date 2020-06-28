В штабе по контролю рассказали, какими будут сейф-пакеты для бюллетеней

Он пояснил, что в штаб поступил вопрос от избирателя, как должен выглядеть сейф-пакет. При этом в постановлении ЦИК нет требования об обязательном наличии нумерации на сейф-пакете с бюллетенями. Было принято решение устранить все возможности для манипуляции по этому вопросу.