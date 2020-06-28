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Религия и мировоззрение
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"Сорок Сороков" проведет в Москве пикеты возле посольств США и Британии
Православное движение "Сорок Сороков" проведет в воскресенье одиночные пикеты у посольств США и Великобритании, сообщили РИА Новости в движении. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T15:31
религия и мировоззрение
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
новости - религия и мировоззрение, лгбт-сообщество, великобритания, сша, в мире

"Сорок Сороков" проведет в Москве пикеты возле посольств США и Британии

15:31 28.06.2020
579
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкФлаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в Москве
Флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Православное движение "Сорок Сороков" проведет в воскресенье одиночные пикеты у посольств США и Великобритании, сообщили РИА Новости в движении.
Пикеты пройдут под лозунгом "У России свои ценности". Участники будут стоять с плакатом, на котором будет изображена икона "Собор всех Святых в земле Русской просиявших".
"Всё началось с того, что 25 июня посольство США, а 27 июня посольство Великобритании вывесили флаг ЛГБТ-сообщества. Движение "Сорок Сороков" связало этот демарш двух дипломатических представительств с тем, что именно в эти дни началось всенародное голосование по поправкам в Конституцию России, одна из которых определяет брак, как союз между мужчиной и женщиной, что противоречит концепции государственной политики США и Великобритании по продвижению ЛГБТ-ценностей в мире", - сообщили в движении.
Православные активисты отметили, что согласно российскому законодательству, пропаганда гомосексуализма среди несовершеннолетних запрещена, "а флаги ЛГБТ посольств США и Великобритании были вывешены таким образом, что их могли видеть, в том числе, и те граждане России, которые подпадают под эту возрастную категорию, а это противозаконно и показывает неуважение американских и английских дипломатов к законам страны пребывания".
Флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в Москве
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеЛГБТ-сообществоВеликобританияСШАВ мире
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