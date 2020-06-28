"Сорок Сороков" проведет в Москве пикеты возле посольств США и Британии

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Православное движение "Сорок Сороков" проведет в воскресенье одиночные пикеты у посольств США и Великобритании, сообщили РИА Новости в движении.

Пикеты пройдут под лозунгом "У России свои ценности". Участники будут стоять с плакатом, на котором будет изображена икона "Собор всех Святых в земле Русской просиявших".

"Всё началось с того, что 25 июня посольство США, а 27 июня посольство Великобритании вывесили флаг ЛГБТ-сообщества. Движение "Сорок Сороков" связало этот демарш двух дипломатических представительств с тем, что именно в эти дни началось всенародное голосование по поправкам в Конституцию России, одна из которых определяет брак, как союз между мужчиной и женщиной, что противоречит концепции государственной политики США и Великобритании по продвижению ЛГБТ-ценностей в мире", - сообщили в движении.