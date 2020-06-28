Названы главные угрозы от жары для здоровья

"Частый сценарий: человек с гипертонией видит, что давление упало, и самостоятельно отменяет себе лекарственные препараты или уменьшает дозу. Несколько дней все хорошо, а потом его увозят на скорой с гипертоническим кризом. Потому что многие лекарства от гипертонии имеют накопительный эффект, потом болезнь возвращается и забирает свое", — пояснил медик.