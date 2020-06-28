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Названы главные угрозы от жары для здоровья
Жаркая погода может быть опасна для людей, страдающих болезнями сердца и сосудов. Об этом РБК рассказал врач-ангионевролог Евгений Широков. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T16:23
евгений широков
инсульт
инфаркты
здоровье
здоровье - общество
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
евгений широков, инсульт, инфаркты, здоровье, здоровье - общество, общество

Названы главные угрозы от жары для здоровья

15:29 28.06.2020 (обновлено: 16:23 28.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТемпература 31 градус на табло на Тверской улице в Москве
Температура 31 градус на табло на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Жаркая погода может быть опасна для людей, страдающих болезнями сердца и сосудов. Об этом РБК рассказал врач-ангионевролог Евгений Широков.
Медик отметил, что в жару организм теряет жидкость. Для больных гипертонией, атеросклерозом или сердечной недостаточностью это создает дополнительную нагрузку на сердце. Появляются отеки, одышка, повышается давление.
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"Кроме того, потеря жидкости приводит к сгущению крови. У больных атеросклерозом ухудшается процесс питания тканей кровью. Поэтому в жаркое время происходит больше инсультов, инфарктов и гипертонических кризов", — подчеркнул врач.
К гиперкоагуляции также приводят ожоги от солнца. У людей с холестериновыми отложениями в сосудах может повыситься риск развития тромбов. В таких случаях лучше пользоваться солнцезащитными кремами.
Кардиолог Ярослав Ашимхин предупредил, что в жару не следует отказываться от приема назначенных лекарств, даже если давление снизилось без препаратов.

"Частый сценарий: человек с гипертонией видит, что давление упало, и самостоятельно отменяет себе лекарственные препараты или уменьшает дозу. Несколько дней все хорошо, а потом его увозят на скорой с гипертоническим кризом. Потому что многие лекарства от гипертонии имеют накопительный эффект, потом болезнь возвращается и забирает свое", — пояснил медик.

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Евгений ШироковинсультинфарктыЗдоровьеЗдоровье - ОбществоОбщество
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