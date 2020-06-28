https://ria.ru/20200628/1573587878.html
Названы главные угрозы от жары для здоровья
Жаркая погода может быть опасна для людей, страдающих болезнями сердца и сосудов. Об этом РБК рассказал врач-ангионевролог Евгений Широков. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T15:29
2020-06-28T16:23
евгений широков
инсульт
инфаркты
здоровье
здоровье - общество
общество
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https://ria.ru/20200527/1572020564.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений широков, инсульт, инфаркты, здоровье, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости.
Жаркая погода может быть опасна для людей, страдающих болезнями сердца и сосудов. Об этом РБК
рассказал врач-ангионевролог Евгений Широков
.
Медик отметил, что в жару организм теряет жидкость. Для больных гипертонией, атеросклерозом или сердечной недостаточностью это создает дополнительную нагрузку на сердце. Появляются отеки, одышка, повышается давление.
"Кроме того, потеря жидкости приводит к сгущению крови. У больных атеросклерозом ухудшается процесс питания тканей кровью. Поэтому в жаркое время происходит больше инсультов, инфарктов и гипертонических кризов", — подчеркнул врач.
К гиперкоагуляции также приводят ожоги от солнца. У людей с холестериновыми отложениями в сосудах может повыситься риск развития тромбов. В таких случаях лучше пользоваться солнцезащитными кремами.
Кардиолог Ярослав Ашимхин предупредил, что в жару не следует отказываться от приема назначенных лекарств, даже если давление снизилось без препаратов.
"Частый сценарий: человек с гипертонией видит, что давление упало, и самостоятельно отменяет себе лекарственные препараты или уменьшает дозу. Несколько дней все хорошо, а потом его увозят на скорой с гипертоническим кризом. Потому что многие лекарства от гипертонии имеют накопительный эффект, потом болезнь возвращается и забирает свое", — пояснил медик.