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В Москву из Бишкека чартерным рейсом вылетели более ста россиян
Более ста россиян в воскресенье вылетели чартерным рейсом из Бишкека в Москву, такие данные приводятся на онлайн-табло международного аэропорта "Манас" столицы... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T15:20
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
аэрофлот
москва
бишкек
киргизия
манас
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, аэрофлот, москва, бишкек, киргизия, манас , общество

В Москву из Бишкека чартерным рейсом вылетели более ста россиян

15:20 28.06.2020
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© РИА Новости / Андрей СтанавовШасси пассажирского самолета Airbus A330-343X авиакомпании "Аэрофлот"
Шасси пассажирского самолета Airbus A330-343X авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Андрей Станавов
Шасси пассажирского самолета Airbus A330-343X авиакомпании "Аэрофлот" . Архивное фото
БИШКЕК, 28 июн - РИА Новости. Более ста россиян в воскресенье вылетели чартерным рейсом из Бишкека в Москву, такие данные приводятся на онлайн-табло международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии.
Согласно онлайн-табло, рейс AFL1881 авиакомпании "Аэрофлот" вылетел из Бишкека в 18.01 (15.01 мск).
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Рейс с гражданами России, Киргизии и Украины вылетел из Оша в Москву
Как ранее сообщало посольство РФ в Киргизии, на рейс допущены граждане России, которые проживают в Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской, Калининградской областях и Республике Мордовия.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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410017
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Приостановка авиасообщения из-за коронавирусаАэрофлотМоскваБишкекКиргизияМанасОбщество
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