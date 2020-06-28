https://ria.ru/20200628/1573587704.html
В Москву из Бишкека чартерным рейсом вылетели более ста россиян
Более ста россиян в воскресенье вылетели чартерным рейсом из Бишкека в Москву, такие данные приводятся на онлайн-табло международного аэропорта "Манас" столицы... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T15:20
2020-06-28T15:20
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
аэрофлот
москва
бишкек
киргизия
манас
общество
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москва
бишкек
киргизия
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569355338_0:159:3077:1890_1400x0_80_0_0_e4abcb607a0ab9deb66299f32e9629e9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приостановка авиасообщения из-за коронавируса, аэрофлот, москва, бишкек, киргизия, манас , общество
БИШКЕК, 28 июн - РИА Новости.
Более ста россиян в воскресенье вылетели чартерным рейсом из Бишкека
в Москву
, такие данные приводятся на онлайн-табло международного аэропорта "Манас
" столицы Киргизии
.
Согласно онлайн-табло, рейс AFL1881 авиакомпании "Аэрофлот
" вылетел из Бишкека в 18.01 (15.01 мск).
Как ранее сообщало посольство РФ в Киргизии, на рейс допущены граждане России, которые проживают в Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской, Калининградской областях и Республике Мордовия.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.