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Трамп назвал статью NYT о "сговоре" России с талибами "заказухой"
Президент США Дональд Трамп назвал "заказухой" статью The New York Times о том, что российская разведка якобы предлагала боевикам радикального движения... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T17:03
россия
майк пенс
дональд трамп
афганистан
талибан
сша
в мире
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https://ria.ru/20200627/1573545830.html
Разогнать к чертям собачьим эту газетёнку и всем остальным наглядно будет,что за фейки могут и прикрыть...
58
Чтобы узнать из каких 17 структур разведывательного сообщества США идут постоянные, направленные против президента США утечки информации в СМИ, Д.Трампу не хватит и следующего президентского срока. Вот и приходится президенту США возмущаться через твиттер.
48
21
россия
афганистан
сша
РИА Новости
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
россия, майк пенс, дональд трамп, афганистан, талибан, сша, в мире

Трамп назвал статью NYT о "сговоре" России с талибами "заказухой"

15:12 28.06.2020 (обновлено: 17:03 28.06.2020)
12155
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал "заказухой" статью The New York Times о том, что российская разведка якобы предлагала боевикам радикального движения "Талибан" вознаграждения за нападения на американских солдат в Афганистане.
"Может, это просто очередная "заказуха" липовой (The New York) Times, как это было с их неудавшейся фальсификацией о России (обвинения в его сговоре с Москвой во время выборов 2016 года. — Прим. ред.)? Кто их "источник"?" — написал он в воскресенье в твиттере.
"Никто не докладывал <...> мне, вице-президенту Майку Пенсу или главе аппарата (Белого дома) Марку Мидоусу о так называемых нападениях русских на наши войска в Афганистане, как сообщил "анонимный источник" через фейковое СМИ The New York Times. Все это отрицают, да и нападений на нас было не много", — добавил Трамп.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств предоставлено не было.
После этого посольство России в США заявило об угрозах в адрес дипломатов. МИД, с свою очередь, назвал публикацию фейком.
Позднее и движение "Талибан" опровергло утверждения о том, что оно якобы получало средства от российской военной разведки на совершение нападений в Афганистане.
Здание посольства России в США
27 июня, 05:30
Посольство России заявило об угрозах после статьи NYT о талибах
361583439
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РоссияМайк ПенсДональд ТрампАфганистанТалибанСШАВ мире
Популярные комментарии
Разогнать к чертям собачьим эту газетёнку и всем остальным наглядно будет,что за фейки могут и прикрыть...
28 июня, 16:43
дмитрий прерис
5600002
Чтобы узнать из каких 17 структур разведывательного сообщества США идут постоянные, направленные против президента США утечки информации в СМИ, Д.Трампу не хватит и следующего президентского срока. Вот и приходится президенту США возмущаться через твиттер.
28 июня, 15:22
vv.p.neznamov
3591003
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