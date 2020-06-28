Трамп назвал статью NYT о "сговоре" России с талибами "заказухой"

Президент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне

"Может, это просто очередная "заказуха" липовой (The New York) Times, как это было с их неудавшейся фальсификацией о России (обвинения в его сговоре с Москвой во время выборов 2016 года. — Прим. ред.)? Кто их "источник"?" — написал он в воскресенье в твиттере

...Nobody’s been tougher on Russia than the Trump Administration. With Corrupt Joe Biden & Obama, Russia had a field day, taking over important parts of Ukraine - Where’s Hunter? Probably just another phony Times hit job, just like their failed Russia Hoax. Who is their “source”? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2020

"Никто не докладывал <...> мне, вице-президенту Майку Пенсу или главе аппарата (Белого дома) Марку Мидоусу о так называемых нападениях русских на наши войска в Афганистане, как сообщил "анонимный источник" через фейковое СМИ The New York Times. Все это отрицают, да и нападений на нас было не много", — добавил Трамп.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств предоставлено не было.

После этого посольство России в США заявило об угрозах в адрес дипломатов. МИД, с свою очередь, назвал публикацию фейком.