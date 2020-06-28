Трамп назвал статью NYT о "сговоре" России с талибами "заказухой"

ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал "заказухой" статью The New York Times о том, что российская разведка якобы предлагала боевикам радикального движения "Талибан" вознаграждения за нападения на американских солдат в Афганистане.
...Nobody’s been tougher on Russia than the Trump Administration. With Corrupt Joe Biden & Obama, Russia had a field day, taking over important parts of Ukraine - Where’s Hunter? Probably just another phony Times hit job, just like their failed Russia Hoax. Who is their “source”?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2020
"Никто не докладывал <...> мне, вице-президенту Майку Пенсу или главе аппарата (Белого дома) Марку Мидоусу о так называемых нападениях русских на наши войска в Афганистане, как сообщил "анонимный источник" через фейковое СМИ The New York Times. Все это отрицают, да и нападений на нас было не много", — добавил Трамп.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств предоставлено не было.
После этого посольство России в США заявило об угрозах в адрес дипломатов. МИД, с свою очередь, назвал публикацию фейком.
Позднее и движение "Талибан" опровергло утверждения о том, что оно якобы получало средства от российской военной разведки на совершение нападений в Афганистане.