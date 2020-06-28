В Ростовской области голосуют по распределению 500 миллионов рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июн - РИА Новости. Почти 167 тысяч жителей Почти 167 тысяч жителей Ростовской области за три дня проголосовали по вопросу распределения 500 миллионов рублей, которые будут выделены на преодоление последствий коронавируса, сообщает правительство региона.

"Мною принято решение дополнительно направить на преодоление последствий пандемии коронавируса 500 млн рублей. Что еще важно сделать сегодня – решать всем вам. Общественная палата Ростовской области утвердила список из десяти задач. Три задачи, которые наберут большинство голосов, будут решены в первую очередь", - приводятся слова губернатора региона Василия Голубева

Голосование по данному проекту "Народный совет" стартовало 25 июня и продлится до 1 июля включительно. Отдать свой голос за три варианта из десяти предложенных можно на участках для голосования по поправкам в Конституцию, а также на специальном сайте sovet.donland.ru. Сумма будет распределена между тремя победившими направлениями финансирования пропорционально числу поданных за них голосов.

"За три минувших дня в голосовании приняли участие 166753 человека", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день лидирует вариант "Автомобили скорой медицинской помощи для транспортировки экстренных пациентов", набравший почти 88 тысяч голосов. На втором месте - "Легковые автомобили для выезда участковых педиатров и терапевтов к пациентам на дом" с 65 тысячами голосов. С небольшим отрывом замыкает тройку лидеров вариант "Оборудование и мебель для организации здорового питания в школьных столовых".