Явка на выборах президента Польши по состоянию на полдень составила 24%

ВАРШАВА, 28 июн – РИА Новости. Явка на выборах президента Польши по состоянию на полдень (13.00 мск) составила 24%, сообщил глава государственной избирательной комиссии страны Сильвестр Марчиняк на пресс-конференции в воскресенье.
В воскресенье в Польше проходит первый тур президентских выборов. Избирательные участки открылись в 7.00 (8.00 мск). На пост главы государства претендуют 15 кандидатов, в том числе действующий президент Анджей Дуда. Если ни один из них не наберет более 50% голосов избирателей, то 12 июля состоится второй тур выборов.
"По данным 100% комиссий, в списках находятся 29 526 533 человека, имеющих право голоса. По состоянию на 12.00 (13.00 мск) выдано 7 108 803 бюллетеней, что составляет 24,08%", - сказал Марчиняк.
Голосование продлится до 21.00 (22.00 мск). Сразу после закрытия эзбирательных участков будут оглашены данные exit-poll.