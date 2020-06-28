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Явка на выборах президента Польши по состоянию на полдень составила 24%
Явка на выборах президента Польши по состоянию на полдень (13.00 мск) составила 24%, сообщил глава государственной избирательной комиссии страны Сильвестр... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T15:03
анджей дуда
польша
гданьск
варшава
в мире
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польша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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анджей дуда, польша, гданьск, варшава, в мире

Явка на выборах президента Польши по состоянию на полдень составила 24%

15:03 28.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Польши от объединенных "левых" Роберт Бедрон голосует на выборах президента Польши на избирательном участке в Варшаве
Кандидат в президенты Польши от объединенных левых Роберт Бедрон голосует на выборах президента Польши на избирательном участке в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Кандидат в президенты Польши от объединенных "левых" Роберт Бедрон голосует на выборах президента Польши на избирательном участке в Варшаве
ВАРШАВА, 28 июн – РИА Новости. Явка на выборах президента Польши по состоянию на полдень (13.00 мск) составила 24%, сообщил глава государственной избирательной комиссии страны Сильвестр Марчиняк на пресс-конференции в воскресенье.
В воскресенье в Польше проходит первый тур президентских выборов. Избирательные участки открылись в 7.00 (8.00 мск). На пост главы государства претендуют 15 кандидатов, в том числе действующий президент Анджей Дуда. Если ни один из них не наберет более 50% голосов избирателей, то 12 июля состоится второй тур выборов.
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"По данным 100% комиссий, в списках находятся 29 526 533 человека, имеющих право голоса. По состоянию на 12.00 (13.00 мск) выдано 7 108 803 бюллетеней, что составляет 24,08%", - сказал Марчиняк.
По его данным, активнее всего избиратели голосуют в Мазовецком воеводстве - 26,36%, а пассивнее в Опольском воеводстве - 20,6%. В разрезе городов высшая явка зафиксирована в Варшаве – 29,59%, а низшая в Гданьске - 22,11%.
Голосование продлится до 21.00 (22.00 мск). Сразу после закрытия эзбирательных участков будут оглашены данные exit-poll.
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Анджей ДудаПольшаГданьскВаршаваВ мире
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