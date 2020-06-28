В Киеве прошла акция в защиту языкового закона

"В День Конституции Украины в Киеве на мосту над Аллеей Героев Небесной Сотни активисты сообщества "Язык объединяет" вывесили 25-метровый баннер "Руки прочь от закона о языке!". Своей акцией активисты хотят предостеречь власть от разрушительных шагов в языковой и культурной сфере. Активисты просят прекратить наступление на язык и культурное пространство", - сообщило агентство со ссылкой на своего корреспондента.