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В Киеве прошла акция в защиту языкового закона
Акция в поддержку закона о языке прошла в столице Украины, сообщило в воскресенье агентство "Укринформ". РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T15:02
дмитрий разумков
петр порошенко
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дмитрий разумков, петр порошенко, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

В Киеве прошла акция в защиту языкового закона

15:02 28.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Залесский / Перейти в фотобанкСотрудник полиции в Киеве
Сотрудник полиции в Киеве
© РИА Новости / Виталий Залесский
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 28 июн – РИА Новости. Акция в поддержку закона о языке прошла в столице Украины, сообщило в воскресенье агентство "Укринформ".
Ранее во время пресс-конференции в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно определить, справедливы ли языковые квоты, которые действуют на Украине, и призвал навести порядок в этом вопросе. Позже о необходимости пересмотра закона о языке высказался глава Верховной рады Дмитрий Разумков.
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"В День Конституции Украины в Киеве на мосту над Аллеей Героев Небесной Сотни активисты сообщества "Язык объединяет" вывесили 25-метровый баннер "Руки прочь от закона о языке!". Своей акцией активисты хотят предостеречь власть от разрушительных шагов в языковой и культурной сфере. Активисты просят прекратить наступление на язык и культурное пространство", - сообщило агентство со ссылкой на своего корреспондента.
По мнению участников акции, возможное ослабление языковых квот на телевидении может стать разрушительным для украинского языка. Также протестующие выразили недовольство тем, что властью тормозится начало работы уполномоченного по защите государственного языка.
Ранее мэры Ивано-Франковска, Тернополя и Хмельницкого обратились с совместным заявлением к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Верховной раде и кабинету министров, требуя отказаться от идеи пересмотра языковых квот в стране, соответствующее обращение подписано главами трех городов и опубликовано на сайте Ивано-Франковского горсовета.
В мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота на уровне 50% использования украинского языка, теперь квота поднялась до отметки 90%. Действующий глава государства обещал тщательно проанализировать закон на предмет соответствия конституции. Он отметил при этом, что документ был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".
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