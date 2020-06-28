Собянин рассказал о звонках с возмущениями из-за ограничений в Москве

Он отметил, что мог бы тогда сказать, что горожане сами не хотели в свое время ограничительных мер, вот он и "сделал так, как вы хотели". Но, по словам Собянина, "так не пойдет".

Он также отметил, что происходила гуманитарная катастрофа во многих городах мира. "И это же не города третьего мира - это развитые города развитых стран. Если они не справились, то что будет у нас, когда по нам придется этот удар, как мы переживем?" - заключил мэр.