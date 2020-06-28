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Собянин рассказал о звонках с возмущениями из-за ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ему звонили с возмущениями из-за ограничительных мер в столице в связи с пандемией коронавируса. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T15:02
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва

Собянин рассказал о звонках с возмущениями из-за ограничений в Москве

15:02 28.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ему звонили с возмущениями из-за ограничительных мер в столице в связи с пандемией коронавируса.
"Звонили мне, говорили: "С ума сошел что ли? Ты чего? Мы едем в Италию, во Францию... что нам, билеты сдавать?" Полное непонимание: сегодня нет зараженных или они десятками исчисляются. А еще через какое-то время - тысячами. И тогда горожане меня спросят: "Уважаемый мэр, чего же ты не принимал решения своевременно? Ты что, не видел, что происходит в других странах?", - сказал Собянин в интервью в эфире телеканала "Россия 1".
Он отметил, что мог бы тогда сказать, что горожане сами не хотели в свое время ограничительных мер, вот он и "сделал так, как вы хотели". Но, по словам Собянина, "так не пойдет".
Он также отметил, что происходила гуманитарная катастрофа во многих городах мира. "И это же не города третьего мира - это развитые города развитых стран. Если они не справились, то что будет у нас, когда по нам придется этот удар, как мы переживем?" - заключил мэр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМосква
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