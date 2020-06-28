Собянин рассказал о звонках с возмущениями из-за ограничений в Москве

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ему звонили с возмущениями из-за ограничительных мер в столице в связи с пандемией коронавируса.
"Звонили мне, говорили: "С ума сошел что ли? Ты чего? Мы едем в Италию, во Францию... что нам, билеты сдавать?" Полное непонимание: сегодня нет зараженных или они десятками исчисляются. А еще через какое-то время - тысячами. И тогда горожане меня спросят: "Уважаемый мэр, чего же ты не принимал решения своевременно? Ты что, не видел, что происходит в других странах?", - сказал Собянин в интервью в эфире телеканала "Россия 1".
Он отметил, что мог бы тогда сказать, что горожане сами не хотели в свое время ограничительных мер, вот он и "сделал так, как вы хотели". Но, по словам Собянина, "так не пойдет".
Он также отметил, что происходила гуманитарная катастрофа во многих городах мира. "И это же не города третьего мира - это развитые города развитых стран. Если они не справились, то что будет у нас, когда по нам придется этот удар, как мы переживем?" - заключил мэр.
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