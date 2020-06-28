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Новый глава Россотрудничества анонсировал перемены в организации
Новый глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил о наличии понимания того, как сделать из организации эффективную структуру. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T14:56
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
евгений примаков
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), евгений примаков

Новый глава Россотрудничества анонсировал перемены в организации

14:56 28.06.2020
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЕвгений Примаков
Евгений Примаков
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Евгений Примаков. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Новый глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил о наличии понимания того, как сделать из организации эффективную структуру.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Примакова руководителем Россотрудничества. Примаков был членом комитета Госдумы по международным делам. На посту главы Россотрудничества он сменил Элеонору Митрофанову, которая перешла в МИД России в качестве посла по особым поручениям.
"У нас есть задача и понимание, что делать, как делать, как сделать из Россотрудничества эффективную структуру, которая будет спокойно транслировать наши национальные ценности, наши национальные интересы и помогать России получить солидаризацию", - сказал он в эфире канала "Россия-24".
Ранее Примаков заявил РИА Новости, что федеральное агентство "ждут очень большие перемены".
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Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Евгений Примаков
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