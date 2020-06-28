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Концерт Global Citizen помог собрать средства на борьбу с COVID-19
Почти 7 миллиардов долларов удалось собрать на борьбу с коронавирусом благодаря благотворительному концерту Global goal: unite for our furure (Глобальная цель:... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T19:24
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
новости культуры, коронавирус covid-19, майли сайрус, coldplay, воз, в мире

Концерт Global Citizen помог собрать средства на борьбу с COVID-19

14:56 28.06.2020 (обновлено: 19:24 28.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПередвижная лаборатория для тестирования на коронавирус
Передвижная лаборатория для тестирования на коронавирус
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Передвижная лаборатория для тестирования на коронавирус . Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Почти 7 миллиардов долларов удалось собрать на борьбу с коронавирусом благодаря благотворительному концерту Global goal: unite for our furure (Глобальная цель: объединиться ради нашего общего будущего), говорится в заявлении движения Global Citizen.
"Вы присоединились к лучшим артистам, чтобы призвать мировых лидеров, меценатов и корпорации поддержать нашу миссию по оказанию помощи в борьбе с COVID-19 людям во всем мире. Ваши усилия помогли нам собрать 6,9 миллиарда долларов на помощь (в борьбе с) COVID-19. Спасибо, Global Citizens. Мы сделали это!", - говорится в заявлении движения на их странице в Twitter.
Благотворительный концерт состоялся в субботу. В нем приняли участие такие звезды шоу-бизнеса, как певицы Шакира, Майли Сайрус, группа Coldplay и многие другие. В тот же день состоялась вторая глобальная донорская конференция по сбору средств для общемировой работы над разработкой лекарств и вакцин от коронавируса и обеспечения массового доступа к ним по всему миру.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,6 миллиона случаев заражения, свыше 491 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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