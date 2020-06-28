https://ria.ru/20200628/1573586758.html
В Саратовской области несовершеннолетний водитель погиб в ДТП
Пятнадцатилетний подросток за рулем легкового автомобиля вылетел в кювет на дороге в Саратовской области, в результате водитель погиб, а его несовершеннолетний... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T14:47
2020-06-28T14:49
саратовская область
происшествия
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саратовская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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саратовская область, происшествия
САРАТОВ, 28 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец.
Пятнадцатилетний подросток за рулем легкового автомобиля вылетел в кювет на дороге в Саратовской области
, в результате водитель погиб, а его несовершеннолетний пассажир пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло на подъезде к селу Чардым Воскресенского района
.
"По предварительным данным, 15-летний водитель, управляя автомобилем Kia Spectra, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП водитель скончался в больнице от травм, не совместимых с жизнью. Его 17-летний пассажир госпитализирован", - сказала собеседница агентства.
На фотографии, предоставленной пресс-службой УГИБДД, запечатлен в кювете на траве легковой автомобиль, у которого сильно смята крыша, особенно в районе водительского и задних пассажирских мест.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку, детали происшествия уточняются, добавила представитель ведомства.