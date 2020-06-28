В Саратовской области несовершеннолетний водитель погиб в ДТП

В Приморье подросток устроил ДТП на угнанном у отца автомобиле

В Приморье подросток устроил ДТП на угнанном у отца автомобиле

"По предварительным данным, 15-летний водитель, управляя автомобилем Kia Spectra, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП водитель скончался в больнице от травм, не совместимых с жизнью. Его 17-летний пассажир госпитализирован", - сказала собеседница агентства.