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В Саратовской области несовершеннолетний водитель погиб в ДТП
Пятнадцатилетний подросток за рулем легкового автомобиля вылетел в кювет на дороге в Саратовской области, в результате водитель погиб, а его несовершеннолетний... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T14:49
саратовская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
саратовская область, происшествия

В Саратовской области несовершеннолетний водитель погиб в ДТП

14:47 28.06.2020 (обновлено: 14:49 28.06.2020)
3658
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 28 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пятнадцатилетний подросток за рулем легкового автомобиля вылетел в кювет на дороге в Саратовской области, в результате водитель погиб, а его несовершеннолетний пассажир пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло на подъезде к селу Чардым Воскресенского района.
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"По предварительным данным, 15-летний водитель, управляя автомобилем Kia Spectra, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП водитель скончался в больнице от травм, не совместимых с жизнью. Его 17-летний пассажир госпитализирован", - сказала собеседница агентства.
На фотографии, предоставленной пресс-службой УГИБДД, запечатлен в кювете на траве легковой автомобиль, у которого сильно смята крыша, особенно в районе водительского и задних пассажирских мест.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку, детали происшествия уточняются, добавила представитель ведомства.
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
4 июня, 18:30
Подросток за рулем автомобиля устроил смертельное ДТП под Саратовом
6231463
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Саратовская областьПроисшествия
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