В ЛНР заявили о подрыве украинского силовика у линии соприкосновения

"Двадцать седьмого июня в районе населенного пункта Желобок в результате низкого уровня профессиональной подготовки расчета БПЛА (украинских силовиков. — Прим. ред.) было утеряно управление беспилотником типа "Фантом", осуществляющим видеофиксацию перемещения патруля миссии ОБСЕ", — заявил Осадчий.

Уточняется, что при попытке подобраться к месту падения беспилотника солдат ВС Украины подорвался на растяжке. По данным Народной милиции ЛНР, растяжки на этой территории установлены военнослужащими 93-й бригады украинских силовиков.