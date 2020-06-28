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В ЛНР заявили о подрыве украинского силовика у линии соприкосновения
Военнослужащий ВС Украины подорвался на растяжке в районе подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике населенного пункта Желобок у линии... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T15:22
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
донбасс
луганская народная республика
украина
в мире
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Хоть какие то хорошие новости с Донбасса.
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донбасс
луганская народная республика
украина
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/149745/91/1497459112_0:0:3160:1778_1400x0_80_0_0_604c663d1924d67ea103589a7558f8b9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
яков осадчий, ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире

В ЛНР заявили о подрыве украинского силовика у линии соприкосновения

14:44 28.06.2020 (обновлено: 15:22 28.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОполченцы Луганской народной республики
Ополченцы Луганской народной республики
© РИА Новости / Максим Блинов
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Ополченцы Луганской народной республики. Архивное фото
ЛУГАНСК, 28 июн — РИА Новости. Военнослужащий ВС Украины подорвался на растяжке в районе подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике населенного пункта Желобок у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в воскресенье журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
"Двадцать седьмого июня в районе населенного пункта Желобок в результате низкого уровня профессиональной подготовки расчета БПЛА (украинских силовиков. — Прим. ред.) было утеряно управление беспилотником типа "Фантом", осуществляющим видеофиксацию перемещения патруля миссии ОБСЕ", — заявил Осадчий.
Уточняется, что при попытке подобраться к месту падения беспилотника солдат ВС Украины подорвался на растяжке. По данным Народной милиции ЛНР, растяжки на этой территории установлены военнослужащими 93-й бригады украинских силовиков.
Осадчий добавил, что доклад о данной небоевой потере от командования соединения в вышестоящий штаб не проходил.
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Хоть какие то хорошие новости с Донбасса.
28 июня, 17:16
virshych
810001
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