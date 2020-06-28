В национальном парке "Кыталык" в Якутии тушат пожар

ЯКУТСК, 28 июн – РИА Новости. Лесной пожар возник в труднодоступной местности национального парка "Кыталык" в Лесной пожар возник в труднодоступной местности национального парка "Кыталык" в Якутии , ведется тушение, ситуация на контроле минприроды РФ, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.

В воскресенье в ведомстве заявили о природном пожаре на территории национального парка "Кыталык" Аллаиховского улуса.

Управление данной особо охраняемой природной территорией передано в ФГБУ государственный природный заповедник "Остров Врангеля", который дислоцирован в городе Певек Чукотского автономного округа.

"…Основные участки возгорания расположены на труднодоступной местности… В настоящее время министерством природных ресурсов и экологии РФ решен вопрос о выделении сил и средств федерального резерва для тушения. В тушении пожара… задействованы силы федерального резерва и мобилизованные граждане", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в Аллаиховский район командированы директор данного заповедника и руководитель дирекции биоресурсов и ООПТ минэкологии Якутии. "Развитие ситуации с природными пожарами в национальном парке "Кыталык" находится на особом контроле минприроды РФ", - добавили в ведомстве.