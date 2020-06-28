В национальном парке "Кыталык" в Якутии тушат пожар

ЯКУТСК, 28 июн – РИА Новости. Лесной пожар возник в труднодоступной местности национального парка "Кыталык" в Якутии, ведется тушение, ситуация на контроле минприроды РФ, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.
В воскресенье в ведомстве заявили о природном пожаре на территории национального парка "Кыталык" Аллаиховского улуса.
Управление данной особо охраняемой природной территорией передано в ФГБУ государственный природный заповедник "Остров Врангеля", который дислоцирован в городе Певек Чукотского автономного округа.
"…Основные участки возгорания расположены на труднодоступной местности… В настоящее время министерством природных ресурсов и экологии РФ решен вопрос о выделении сил и средств федерального резерва для тушения. В тушении пожара… задействованы силы федерального резерва и мобилизованные граждане", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что в Аллаиховский район командированы директор данного заповедника и руководитель дирекции биоресурсов и ООПТ минэкологии Якутии. "Развитие ситуации с природными пожарами в национальном парке "Кыталык" находится на особом контроле минприроды РФ", - добавили в ведомстве.
В декабре прошлого года вышло постановление правительства РФ о создании в Якутии национального парка "Кыталык" площадью более 1,8 миллиона гектаров для сохранения тундровых ландшафтов, популяции белого журавля и северного оленя. На территории создаваемого парка растут более 270 видов сосудистых растений, в том числе редких. Из позвоночных животных обитают более 20 видов млекопитающих и более 90 видов птиц. В целях поддержания образа жизни местного населения на территории парка будет выделена зона традиционного экстенсивного природопользования. При этом участки для промышленного рыболовства, сформированные на территории Аллайховского района Якутии, исключены из границ национального парка.