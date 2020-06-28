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Свыше 150 пациентов московского центра "Вороновское" лечатся от COVID-19
Лечение от COVID-19 в московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" проходят 156 человек, сообщил главврач центра Сергей Переходов. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T14:39
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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сергей переходов (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

Свыше 150 пациентов московского центра "Вороновское" лечатся от COVID-19

14:39 28.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в приемном отделении московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Медицинские работники в приемном отделении московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские работники в приемном отделении московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Лечение от COVID-19 в московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" проходят 156 человек, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 28 июня состоит на лечении 156 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 154, подтверждённых с COVID – 156, с кислородной поддержкой – 101, на ИВЛ – 6", - написал он в Facebook.
Переходов добавил, что за сутки поступило шесть пациентов. "Вчера умерли четверо: двое мужчин в возрасте 36 и 68 лет, две женщины в возрасте 62 и 86 лет (с положительным COVID)", - уточнил главврач.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСергей Переходов (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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