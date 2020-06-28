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На Украине издали "простую Конституцию" для детей
Украинское издательство "Основы" создало Конституцию Украины для детей, чтобы у них была возможность с раннего возраста знать о своих гражданских правах,... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T14:38
владимир зеленский
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
владимир зеленский, украина, в мире

На Украине издали "простую Конституцию" для детей

14:38 28.06.2020
513
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 28 июн – РИА Новости. Украинское издательство "Основы" создало Конституцию Украины для детей, чтобы у них была возможность с раннего возраста знать о своих гражданских правах, сообщил в воскресенье офис президента.
Двадцать восьмого июня на Украине празднуется День конституции.
Ученики на торжественной линейке, посвященной Дню знаний в Киеве
30 января, 01:56
На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку
"Год назад президент Владимир Зеленский поддержал замечательную идею - создать Конституцию Украины для детей. И вот результат - "Простая Конституция". Очень важно, чтобы дети с детства в простой и привлекательной для них форме изучали основы демократического государства и знали свои права. Спасибо за прекрасную реализацию проекта издательству "Основы", - сообщил офис президента Украины в Telegram.
Депутат Верховной рады Украины Галина Третьякова
25 июня, 12:38
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