https://ria.ru/20200628/1573586474.html
На Украине издали "простую Конституцию" для детей
Украинское издательство "Основы" создало Конституцию Украины для детей, чтобы у них была возможность с раннего возраста знать о своих гражданских правах,... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T14:38
2020-06-28T14:38
владимир зеленский
украина
в мире
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https://ria.ru/20200130/1564036697.html
https://ria.ru/20200625/1573457106.html
3
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568744681_0:270:3072:1998_1400x0_80_0_0_8c5fce93ae756960bfe569af1dd3ba8e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, украина, в мире