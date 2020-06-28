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В Алжире при взрыве мины погибли двое военных
Двое военнослужащих погибли в результате взрыва мины в провинции Медеа в центральной части Алжира, сообщает министерство обороны страны. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T14:33
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алжир (республика), в мире

В Алжире при взрыве мины погибли двое военных

14:33 28.06.2020
197
© РИА Новости / Первенцев / Перейти в фотобанкВид на город Алжир
Вид на город Алжир
© РИА Новости / Первенцев
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Вид на город Алжир. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Двое военнослужащих погибли в результате взрыва мины в провинции Медеа в центральной части Алжира, сообщает министерство обороны страны.
Согласно заявлению министерства, самодельная мина взорвалась в субботу вечером в тот момент, когда отряды народной национальной армии Алжира прочесывали местность в районе Уэд ат-Такук. Сообщается, что жертвами взрыва стали сержант и капитан алжирской армии.
Дорожный указатель на дороге, ведущей к газоперерабатывающему комплексу, где боевики захватили заложников, Алжир. 19 января 2013
21 июня, 14:36
В Алжире военный погиб в ходе столкновений с террористами
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