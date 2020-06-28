В Алжире при взрыве мины погибли двое военных

Согласно заявлению министерства, самодельная мина взорвалась в субботу вечером в тот момент, когда отряды народной национальной армии Алжира прочесывали местность в районе Уэд ат-Такук. Сообщается, что жертвами взрыва стали сержант и капитан алжирской армии.