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В Тульской области за сутки умерли три пациента с коронавирусом
Три пациента в возрасте от 39 до 80 лет с подтвержденным коронавирусом умерли за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев возросло до 100,... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T14:29
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тульская область, общество

В Тульской области за сутки умерли три пациента с коронавирусом

14:29 28.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале
Врачи в госпитале
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи в госпитале. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 28 июн - РИА Новости. Три пациента в возрасте от 39 до 80 лет с подтвержденным коронавирусом умерли за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев возросло до 100, количество выявленных заболевших превысило 6,5 тысячи, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в области зарегистрированы 76 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели за сутки 46 человек.
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"Три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Щекинского, Ефремовского и Чернского районов в возрасте 39, 65 и 80 лет. У всех пациентов в анамнезе хронические заболевания", - говорится в сообщении.
В Тульской области за время пандемии COVID-19 подтвержден у 6536 человек, выздоровели 5418 пациента.
Всего в регионе умерли 100 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тульская областьОбщество
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