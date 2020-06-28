https://ria.ru/20200628/1573586210.html
В Тульской области за сутки умерли три пациента с коронавирусом
Три пациента в возрасте от 39 до 80 лет с подтвержденным коронавирусом умерли за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев возросло до 100,... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T14:29
2020-06-28T14:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
тульская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e17667230ec24a82511af94e513bfafb.jpg
https://ria.ru/20200626/1573504804.html
тульская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e17667230ec24a82511af94e513bfafb.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_43:0:2774:2048_1400x0_80_0_0_9120523990f42b99632d17408f4a2020.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_384:0:2432:2048_1400x0_80_0_0_4c739e32342f4122468fcb388dfcc958.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тульская область, общество
ВОРОНЕЖ, 28 июн - РИА Новости.
Три пациента в возрасте от 39 до 80 лет с подтвержденным коронавирусом
умерли за сутки в Тульской области
, общее число летальных случаев возросло до 100, количество выявленных заболевших превысило 6,5 тысячи, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в области зарегистрированы 76 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели за сутки 46 человек.
"Три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Щекинского, Ефремовского и Чернского районов в возрасте 39, 65 и 80 лет. У всех пациентов в анамнезе хронические заболевания", - говорится в сообщении.
В Тульской области за время пандемии COVID-19 подтвержден у 6536 человек, выздоровели 5418 пациента.
Всего в регионе умерли 100 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.