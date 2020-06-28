В Тульской области за сутки умерли три пациента с коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 28 июн - РИА Новости. Три пациента в возрасте от 39 до 80 лет с подтвержденным Три пациента в возрасте от 39 до 80 лет с подтвержденным коронавирусом умерли за сутки в Тульской области , общее число летальных случаев возросло до 100, количество выявленных заболевших превысило 6,5 тысячи, сообщает областное правительство.

За минувшие сутки в области зарегистрированы 76 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели за сутки 46 человек.

"Три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Щекинского, Ефремовского и Чернского районов в возрасте 39, 65 и 80 лет. У всех пациентов в анамнезе хронические заболевания", - говорится в сообщении.

В Тульской области за время пандемии COVID-19 подтвержден у 6536 человек, выздоровели 5418 пациента.

Всего в регионе умерли 100 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.