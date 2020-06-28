Путин объяснил, почему Россия помогала Европе во время пандемии

"Вот мы некоторым европейским странам оказывали помощь. Тогда, когда никто им не оказывал, даже ближайшие союзники. Поверьте, мы делали это не из-за каких-то политических соображений, а потому что им было тяжело, и они нас попросили. Мы же не лезли со своими предложениями, нас попросили, мы ответили без всяких соображений на этот счёт политического характера", - сказал Путин.