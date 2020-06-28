https://ria.ru/20200628/1573586093.html
Путин объяснил, почему Россия помогала Европе во время пандемии
Россия оказывала помощь странам Европы во время пандемии COVID-19 не по политическим соображениям, а поскольку им было тяжело, и они об этом попросили, заявил... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T14:27
2020-06-28T17:05
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Stas Dremov
"Вот мы некоторым европейским странам оказывали помощь. Тогда, когда никто им не оказывал, даже ближайшие союзники. Поверьте, мы делали это не из-за каких-то политических соображений, а потому что им было тяжело, и они нас попросили. ..." )) Дядя Вова как обычно говорит ... "правду!" ))
27
Stas Dremov
Дядя Вова как обычно говорит ... "правду!" )) и про то что НИ КТО НЕ ОКАЗЫВАЛ ПОМОЩЬ (соседи), и про то что, ПОВЕРЬТЕ, ... "МЫ НЕ ДЕЛАЛИ ЭТО ИЗ-ЗА каких-то политических соображений, и правду про то, что КТО-ТО ПРОСИЛ РФ )))
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2
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570015493_0:109:1018:682_1400x0_80_0_0_6381148a6f6b9bca9b08c2da73cb118e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, безопасность, в мире
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 июн — РИА Новости.
Россия оказывала помощь странам Европы во время пандемии COVID-19 не по политическим соображениям, а поскольку им было тяжело, и они об этом попросили, заявил глава государства Владимир Путин
в эфире телеканала "Россия 1"
.
"Вот мы некоторым европейским странам оказывали помощь. Тогда, когда никто им не оказывал, даже ближайшие союзники. Поверьте, мы делали это не из-за каких-то политических соображений, а потому что им было тяжело, и они нас попросили. Мы же не лезли со своими предложениями, нас попросили, мы ответили без всяких соображений на этот счёт политического характера", - сказал Путин.
Он отметил, что попытки скомпрометировать "благородные действия и порывы" РФ заканчиваются неудачей заинтересованных в этом лиц.
"На бытовом, общечеловеческом уровне наша открытая, честная, дружеская позиция РФ, она гражданскому обществу этих стран понятна, и она не может не учитываться в будущем политическим элитами", - добавил российский лидер.
Путин подчеркнул, что в период пандемии всем странам крайне важно объединить усилия в борьбе с общими угрозами, "а наносные вещи, связанные с тем, чтобы любой ценой обеспечить своё доминирование" на международной арене, "ведут в тупик", не дают возможность эффективно функционировать всему международному сообществу.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.