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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200628/1573586021.html
Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала три нарушения, Турция нарушений не зафиксировала,... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T14:26
война в сирии
идлиб (мухафаза)
латакия (город)
турция
сирия
в мире
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353
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идлиб (мухафаза), латакия (город), турция, сирия, в мире

Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки

14:26 28.06.2020
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© РИА Новости / Министерство обороны РоссииРоссийские и турецкие военные во время совместного патрулирования в провинции Идлиб, Сирия
Российские и турецкие военные во время совместного патрулирования в провинции Идлиб, Сирия
© РИА Новости / Министерство обороны России
Российские и турецкие военные во время совместного патрулирования в провинции Идлиб, Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала три нарушения, Турция нарушений не зафиксировала, сообщается в информационном бюллетене на странице Минобороны РФ в Facebook.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано три факта открытия огня в провинциях: Идлиб – два, Латакия – один. Турецкой частью представительства фактов открытия огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
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Война в СирииИдлиб (мухафаза)Латакия (город)ТурцияСирияВ мире
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