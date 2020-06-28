https://ria.ru/20200628/1573586021.html
Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала три нарушения, Турция нарушений не зафиксировала,... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T14:26
2020-06-28T14:26
война в сирии
идлиб (мухафаза)
латакия (город)
турция
сирия
в мире
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https://ria.ru/20200627/1573571375.html
идлиб (мухафаза)
латакия (город)
турция
сирия
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
идлиб (мухафаза), латакия (город), турция, сирия, в мире