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В Югре до 5 июля продлили режим обязательной самоизоляции
Режим обязательной самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе продлен до 5 июля включительно, сообщает в воскресенье оперативный штаб региона. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T14:22
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
общество
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ханты-мансийский автономный округ
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570812604_0:4:2979:1680_1400x0_80_0_0_2ae9037b2260e8d1460604f64cdcf8bf.jpg
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РИА Новости
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353
60
ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, общество

В Югре до 5 июля продлили режим обязательной самоизоляции

14:22 28.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Режим обязательной самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе продлен до 5 июля включительно, сообщает в воскресенье оперативный штаб региона.
"Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 5 июля включительно", - говорится в сообщении.
По последним данным, число подтвержденных случаев коронавируса в Югре превышает 8,4 тысячи, скончались 48 человек, при этом последние полторы недели округ по ежедневному приросту случаев COVID-19 занимает третьей место среди российских регионов - за сутки выявляют свыше 235 новых заразившихся.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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