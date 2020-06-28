https://ria.ru/20200628/1573585808.html
В Югре до 5 июля продлили режим обязательной самоизоляции
Режим обязательной самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе продлен до 5 июля включительно, сообщает в воскресенье оперативный штаб региона. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T14:22
2020-06-28T14:22
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
общество
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ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, общество