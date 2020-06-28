В Югре до 5 июля продлили режим обязательной самоизоляции

"Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 5 июля включительно", - говорится в сообщении.

По последним данным, число подтвержденных случаев коронавируса в Югре превышает 8,4 тысячи, скончались 48 человек, при этом последние полторы недели округ по ежедневному приросту случаев COVID-19 занимает третьей место среди российских регионов - за сутки выявляют свыше 235 новых заразившихся.