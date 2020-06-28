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Коронавирус подтолкнул некоторые процессы, заявил Путин
Пандемия коронавируса подтолкнула некоторые процессы, но кардинально ничего не изменилось, постепенно все вернется на круги своя, считает президент РФ Владимир... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T14:21
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, общество

Коронавирус подтолкнул некоторые процессы, заявил Путин

14:21 28.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 июн - РИА Новости. Пандемия коронавируса подтолкнула некоторые процессы, но кардинально ничего не изменилось, постепенно все вернется на круги своя, считает президент РФ Владимир Путин.
"Я слышал много раз, что вот теперь из-за вируса все поменяется кардинально. Я не совсем согласен с такой формулировкой, с такой постановкой вопроса. Я считаю, что из-за вируса ничего не изменится на самом деле", - заявил президент в эфире телеканала "Россия 1".
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Президент привел пример, что пандемия коронавируса повлияла на развитие телемедицины, но все это было и раньше - просто новые условия подтолкнули развитие этой отрасли.
"Но она кардинально ничего там не поменяла и не поменяет. Постепенно все вернется на круги своя, но, конечно, определенное качество нашего бытия поменяется", - добавил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинОбщество
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