Коронавирус подтолкнул некоторые процессы, заявил Путин

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 июн - РИА Новости. Пандемия коронавируса подтолкнула некоторые процессы, но кардинально ничего не изменилось, постепенно все вернется на круги своя, считает президент РФ Владимир Путин.
"Я слышал много раз, что вот теперь из-за вируса все поменяется кардинально. Я не совсем согласен с такой формулировкой, с такой постановкой вопроса. Я считаю, что из-за вируса ничего не изменится на самом деле", - заявил президент в эфире телеканала "Россия 1".
Президент привел пример, что пандемия коронавируса повлияла на развитие телемедицины, но все это было и раньше - просто новые условия подтолкнули развитие этой отрасли.
"Но она кардинально ничего там не поменяла и не поменяет. Постепенно все вернется на круги своя, но, конечно, определенное качество нашего бытия поменяется", - добавил он.
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