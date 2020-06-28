Коронавирус подтолкнул некоторые процессы, заявил Путин

Президент привел пример, что пандемия коронавируса повлияла на развитие телемедицины, но все это было и раньше - просто новые условия подтолкнули развитие этой отрасли.

"Но она кардинально ничего там не поменяла и не поменяет. Постепенно все вернется на круги своя, но, конечно, определенное качество нашего бытия поменяется", - добавил он.