Путин: эгоизм в строительстве международных отношений ведет в тупик

"На мой взгляд, это чрезвычайно важно, и все-таки даже если это не приведет сейчас к кардинальным изменениям, постепенно это осознание будет накапливаться", - добавил Путин. Президент отметил, что рано или поздно это должно перерасти в изменение качества отношений на международной арене.