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Путин: эгоизм в строительстве международных отношений ведет в тупик
Все вещи, связанные с обеспечением любой ценой доминирования, эгоистический подход к строительству отношений на международной арене, ведут в тупик, заявил... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T14:24
россия
владимир путин
в мире
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, владимир путин, в мире

Путин: эгоизм в строительстве международных отношений ведет в тупик

14:24 28.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 июн - РИА Новости. Все вещи, связанные с обеспечением любой ценой доминирования, эгоистический подход к строительству отношений на международной арене, ведут в тупик, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы все-таки должны понять, что объединение усилий в борьбе с общими угрозами - оно чрезвычайно важно, а наносные вещи, связанные с тем, чтобы любой ценой обеспечить свое доминирование, эти эгоистические подходы к строительству отношений на международной арене - они ведут в тупик. Они не дают возможности эффективно функционировать всему международному сообществу", - заявил Путин в эфире телеканала "Россия 1".
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
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"На мой взгляд, это чрезвычайно важно, и все-таки даже если это не приведет сейчас к кардинальным изменениям, постепенно это осознание будет накапливаться", - добавил Путин. Президент отметил, что рано или поздно это должно перерасти в изменение качества отношений на международной арене.
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РоссияВладимир ПутинВ мире
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