Путин: эгоизм в строительстве международных отношений ведет в тупик

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 июн - РИА Новости. Все вещи, связанные с обеспечением любой ценой доминирования, эгоистический подход к строительству отношений на международной арене, ведут в тупик, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы все-таки должны понять, что объединение усилий в борьбе с общими угрозами - оно чрезвычайно важно, а наносные вещи, связанные с тем, чтобы любой ценой обеспечить свое доминирование, эти эгоистические подходы к строительству отношений на международной арене - они ведут в тупик. Они не дают возможности эффективно функционировать всему международному сообществу", - заявил Путин в эфире телеканала "Россия 1".
"На мой взгляд, это чрезвычайно важно, и все-таки даже если это не приведет сейчас к кардинальным изменениям, постепенно это осознание будет накапливаться", - добавил Путин. Президент отметил, что рано или поздно это должно перерасти в изменение качества отношений на международной арене.