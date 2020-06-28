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В Липецкой области умер шестнадцатый пациент с коронавирусом
Пожилой мужчина, госпитализированный с тяжелой двусторонней пневмонией, стал шестнадцатым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Липецкой РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T14:20
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, липецкая область, елец

В Липецкой области умер шестнадцатый пациент с коронавирусом

14:20 28.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи, доставившей пациента в карантинный центр в Коммунарке
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи, доставившей пациента в карантинный центр в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВОРОНЕЖ, 28 июн - РИА Новости. Пожилой мужчина, госпитализированный с тяжелой двусторонней пневмонией, стал шестнадцатым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Липецкой области, сообщает администрация региона.
По данным на 27 июня, в регионе скончались 15 пациентов с подтвержденным COVID-19, в том числе три медработника.
"Шестнадцатая смерть пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19 зарегистрирована в регионе. Скончался пожилой мужчина, проживавший в Ельце. Ему было 74 года", - говорится в сообщении.
По данным обладминистрации, у пациента была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией.
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"Лечение осложнялось наличием у пациента тяжёлой патологии сердечно-сосудистой системы. На фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности была констатирована смерть", - сообщает администрация региона.
За последние сутки в Липецкой области зарегистрировано 39 случаев инфицирования COVID-19. Всего на территории региона выявлено 3702 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 2320 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Липецкая областьЕлец
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