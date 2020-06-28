В Липецкой области умер шестнадцатый пациент с коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 28 июн - РИА Новости. Пожилой мужчина, госпитализированный с тяжелой двусторонней пневмонией, стал шестнадцатым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Липецкой области, сообщает администрация региона.
По данным на 27 июня, в регионе скончались 15 пациентов с подтвержденным COVID-19, в том числе три медработника.
"Шестнадцатая смерть пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19 зарегистрирована в регионе. Скончался пожилой мужчина, проживавший в Ельце. Ему было 74 года", - говорится в сообщении.
По данным обладминистрации, у пациента была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией.
"Лечение осложнялось наличием у пациента тяжёлой патологии сердечно-сосудистой системы. На фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности была констатирована смерть", - сообщает администрация региона.
За последние сутки в Липецкой области зарегистрировано 39 случаев инфицирования COVID-19. Всего на территории региона выявлено 3702 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 2320 человек.
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