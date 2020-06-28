В Липецкой области умер шестнадцатый пациент с коронавирусом

Медик выходит из машины скорой медицинской помощи, доставившей пациента в карантинный центр в Коммунарке

ВОРОНЕЖ, 28 июн - РИА Новости. Пожилой мужчина, госпитализированный с тяжелой двусторонней пневмонией, стал шестнадцатым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Пожилой мужчина, госпитализированный с тяжелой двусторонней пневмонией, стал шестнадцатым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Липецкой области , сообщает администрация региона.

По данным на 27 июня, в регионе скончались 15 пациентов с подтвержденным COVID-19, в том числе три медработника.

"Шестнадцатая смерть пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19 зарегистрирована в регионе. Скончался пожилой мужчина, проживавший в Ельце . Ему было 74 года", - говорится в сообщении.

По данным обладминистрации, у пациента была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией.

"Лечение осложнялось наличием у пациента тяжёлой патологии сердечно-сосудистой системы. На фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности была констатирована смерть", - сообщает администрация региона.

За последние сутки в Липецкой области зарегистрировано 39 случаев инфицирования COVID-19. Всего на территории региона выявлено 3702 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 2320 человек.