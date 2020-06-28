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Война в Сирии
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В Сирию за сутки вернулось более 30 беженцев
Более 30 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев,... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T14:17
война в сирии
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РИА Новости
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война в сирии, исламское государство, ирак, сирия, иордания, в мире

В Сирию за сутки вернулось более 30 беженцев

14:17 28.06.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийМирные жители в поселке Сильжар на линии фронта рядом с поселком Шара в провинции Идлиб
Мирные жители в поселке Сильжар на линии фронта рядом с поселком Шара в провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Мирные жители в поселке Сильжар на линии фронта рядом с поселком Шара в провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Более 30 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного в Facebook Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 35 беженцев (в том числе: женщин – 10, детей – 18). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в сообщении.
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Кроме того, в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись четыре беженца.
Также за прошедшие сутки российской стороной в Абу-Суса (провинция Ракка) проведена одна гуманитарная акция, в ходе которой нуждающимся жителям Сирии выданы 400 продовольственных наборов общим весом 2,1 тонны.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали 1,8 гектара территории в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). Обнаружено и уничтожено 37 взрывоопасных предметов.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство")* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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