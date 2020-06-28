В Сирию за сутки вернулось более 30 беженцев

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 35 беженцев (в том числе: женщин – 10, детей – 18). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в сообщении.
Кроме того, в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись четыре беженца.
Также за прошедшие сутки российской стороной в Абу-Суса (провинция Ракка) проведена одна гуманитарная акция, в ходе которой нуждающимся жителям Сирии выданы 400 продовольственных наборов общим весом 2,1 тонны.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали 1,8 гектара территории в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). Обнаружено и уничтожено 37 взрывоопасных предметов.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство")* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая группировка.