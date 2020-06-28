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В Токио выявлено максимальное число зараженных коронавирусом с 4 мая
Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в воскресенье стало самым большим с 4 мая, когда на майские праздники было выявлено 87 человек с... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T14:11
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353
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япония, токио, в мире

В Токио выявлено максимальное число зараженных коронавирусом с 4 мая

14:11 28.06.2020
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© РИА Новости / Ксения НакаЦентр Токио после введения режима ЧС
Центр Токио после введения режима ЧС
© РИА Новости / Ксения Нака
Центр Токио после введения режима ЧС. Архивное фото
ТОКИО, 28 июн - РИА Новости. Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в воскресенье стало самым большим с 4 мая, когда на майские праздники было выявлено 87 человек с COVID-19, сообщил телеканал NHK.
Режим чрезвычайной ситуации в Токио был снят 25 мая. Всего в стране было зарегистрировано 107 новых заражений. Более половины из них приходится на столицу, а общее число составило 19 тысяч 228 человек.
Ученый работает с микроскопом
27 июня, 07:31РИА Наука
В Японии разработали метод определения вероятности развития болезней
От коронавируса в Японии погибли 985 человек. Состояние 46 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели 17 тысяч 146 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ЯпонияТокиоВ мире
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