https://ria.ru/20200628/1573585352.html
В Токио выявлено максимальное число зараженных коронавирусом с 4 мая
Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в воскресенье стало самым большим с 4 мая, когда на майские праздники было выявлено 87 человек с... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T14:11
2020-06-28T14:11
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, токио, в мире