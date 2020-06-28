Путин: нет оснований говорить, что коронавирус кто-то вбросил

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 июн - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин заявил, что в ситуации с коронавирусом нужно противодействовать произошедшему, а не рассуждать о его происхождении.

"Я думаю, что нам нужно противодействовать тому, что произошло. А не рассусоливать на тему о том, откуда это взялось", - сказал Путин в интервью в эфире телеканала " Россия 1 ".

По его словам, специалисты могут думать, допускать и прикидывать, "но нам важно понять суть происходящего и выстроить систему защиты".

"Но говорить о том, что это специально кто-то вбросил, специально кто-то что-то сделал - для этого нет никаких оснований", - отметил Путин.

Он предположил, что ничего хорошего не получится, если кто-то будет придерживаться подобной версии.

Глава государства отметил, что чтобы эффективно бороться с эпидемией, надо объединять усилия, а не обвинять друг друга. "Нужно делать то, что ведет всех нас к избавлению от этой угрозы. Здесь, на этом пути, нас ждет успех. А не на пути конфронтации", - заключил Путин.