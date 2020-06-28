Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200628/1573585312.html
Путин: нет оснований говорить, что коронавирус кто-то вбросил
Президент России Владимир Путин заявил, что в ситуации с коронавирусом нужно противодействовать произошедшему, а не рассуждать о его происхождении. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T16:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573468691_108:457:2935:2047_1400x0_80_0_0_98f476b525296459bff6990049241787.jpg
https://ria.ru/20200628/1573584559.html
Нет оснований верить Путину.
195
Рассуждение пофигиста......
187
27
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573468691_108:457:2935:2047_1400x0_80_0_0_98f476b525296459bff6990049241787.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573468691_221:0:2950:2047_1400x0_80_0_0_6edb3f08885747f60232038f53570922.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573468691_562:0:2609:2047_1400x0_80_0_0_ed60c538579b033be5bc0416b70c706a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин

Путин: нет оснований говорить, что коронавирус кто-то вбросил

14:11 28.06.2020 (обновлено: 16:58 28.06.2020)
5098
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в ситуации с коронавирусом нужно противодействовать произошедшему, а не рассуждать о его происхождении.
"Я думаю, что нам нужно противодействовать тому, что произошло. А не рассусоливать на тему о том, откуда это взялось", - сказал Путин в интервью в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, специалисты могут думать, допускать и прикидывать, "но нам важно понять суть происходящего и выстроить систему защиты".
"Но говорить о том, что это специально кто-то вбросил, специально кто-то что-то сделал - для этого нет никаких оснований", - отметил Путин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
Вчера, 13:52
Путин рассказал, как отреагировал на болезнь Мишустина
Он предположил, что ничего хорошего не получится, если кто-то будет придерживаться подобной версии.
Глава государства отметил, что чтобы эффективно бороться с эпидемией, надо объединять усилия, а не обвинять друг друга. "Нужно делать то, что ведет всех нас к избавлению от этой угрозы. Здесь, на этом пути, нас ждет успех. А не на пути конфронтации", - заключил Путин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
86925121281
Обсудить 27
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир Путин
Популярные комментарии
Нет оснований верить Путину.
28 июня, 15:58
Vov Vov
5310219120
Рассуждение пофигиста......
28 июня, 15:39
Арсений Новиков
3511611133
Рекомендуем
Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова
Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса
Российские военные врачи и их итальянские коллеги в полевом госпитале Бергамо. Стоп-кадр видео
Путин объяснил, почему Россия помогала Европе во время пандемии
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал, как отреагировал на болезнь Мишустина
Президент РФ Владимир Путин
Коронавирус подтолкнул некоторые процессы, заявил Путин
Боец спецподразделения в Багдаде
Курдские формирования заявили, что Турция создает базы на севере Ирака
Российские и турецкие военные во время совместного патрулирования в провинции Идлиб, Сирия
Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
Девушки во время праздника Ивана Купалы в посёлке Куйбышево Бахчисарайского района. 6 июля 2018
В Китае назвали три главных недостатка россиянок
Президент РФ Владимир Путин во время посещения больницы в Коммунарке
Путин объяснил, почему посетил больницу в Коммунарке
Президент России Владимир Путин
Критическая ситуация должна мобилизовывать, считает Путин
Президент России Владимир Путин
Путин раскрыл результаты своих тестов на коронавирус
Голосование по внесению поправок в Конституцию в городах России
ЦИК получил две жалобы о принуждении к голосованию определенным образом
Президент РФ Владимир Путин
Путин: эгоизм в строительстве международных отношений ведет в тупик
Президент Украины Владимир Зеленский
Рейтинг Зеленского рекордно обрушился
Центр Токио после введения режима ЧС
В Токио выявлено максимальное число зараженных коронавирусом с 4 мая
Нэнси Пелоси
Пелоси обвинила Трампа в игнорировании любых подозрений в адрес России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:29В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов
08:26СМИ: Вьетнам временно отстранил от полетов 27 пакистанских летчиков
08:23Москва вошла в число самых перспективных технологических городов Европы
08:22В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило восемь тысяч
08:19В парламенте Тайваня произошла драка между депутатами
08:14В Норильске за сутки собрали 55 кубов топливно-водяной смеси
08:12В Минобороны рассказали о строительстве медцентров в Псковской области
08:11Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в понедельник
08:08В ЛНР за неделю не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков
08:06В Токио прокомментировали слова Трампа о приглашении России в G7
08:03Нобелевские лауреаты призвали сделать вакцины против COVID-19 бесплатными
07:51В Хабаровском крае жители пострадавшего от паводка села получили выплаты
07:46В Кузбассе умер десятый пациент с COVID-19
07:43Экс-глава разведки США и демократ поспорили из-за статьи о РФ и талибах
07:36В Южной Корее открыли порт Камчхон, закрытый из-за COVID
07:34В Саратовском музее рассказали о подготовке к празднованию его 135-летия
07:25Названа причина ЧП с самолетом "Эйр Астаны" в 2018 году
07:23В Киргизии число выявленных случаев COVID-19 превысило пять тысяч
07:19В Индии число случаев коронавируса увеличилось за сутки на 19,4 тысячи
07:18Два человека погибли в ДТП на МКАД
Лента новостейМолния