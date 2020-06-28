https://ria.ru/20200628/1573585312.html
Путин: нет оснований говорить, что коронавирус кто-то вбросил
Президент России Владимир Путин заявил, что в ситуации с коронавирусом нужно противодействовать произошедшему, а не рассуждать о его происхождении. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T14:11
2020-06-28T16:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
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https://ria.ru/20200628/1573584559.html
Vov Vov
Нет оснований верить Путину.
195
Арсений Новиков
Рассуждение пофигиста......
187
27
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573468691_108:457:2935:2047_1400x0_80_0_0_98f476b525296459bff6990049241787.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
заявил, что в ситуации с коронавирусом нужно противодействовать произошедшему, а не рассуждать о его происхождении.
"Я думаю, что нам нужно противодействовать тому, что произошло. А не рассусоливать на тему о том, откуда это взялось", - сказал Путин в интервью в эфире телеканала "Россия 1
".
По его словам, специалисты могут думать, допускать и прикидывать, "но нам важно понять суть происходящего и выстроить систему защиты".
"Но говорить о том, что это специально кто-то вбросил, специально кто-то что-то сделал - для этого нет никаких оснований", - отметил Путин.
Он предположил, что ничего хорошего не получится, если кто-то будет придерживаться подобной версии.
Глава государства отметил, что чтобы эффективно бороться с эпидемией, надо объединять усилия, а не обвинять друг друга. "Нужно делать то, что ведет всех нас к избавлению от этой угрозы. Здесь, на этом пути, нас ждет успех. А не на пути конфронтации", - заключил Путин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.