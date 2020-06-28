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Критическая ситуация должна мобилизовывать, считает Путин
Критическая ситуация должна мобилизовывать и президента, и его окружение для решения стоящих перед страной задач, нельзя даже подумать о том, что в это время... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T13:57
владимир путин
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
владимир путин, общество

Критическая ситуация должна мобилизовывать, считает Путин

13:57 28.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 июн - РИА Новости. Критическая ситуация должна мобилизовывать и президента, и его окружение для решения стоящих перед страной задач, нельзя даже подумать о том, что в это время могут опуститься руки, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я в такой позиции нахожусь уже не первый год, когда не имею права даже подумать о том, что вообще, а в критической ситуации тем более могут опуститься руки. Наоборот, такая ситуация должна всех - и меня, и тех людей, которые рядом со мной стоят и работают, - мобилизовывать для решения тех задач, которые стоят перед страной", - сказал Путин в интервью, которое показали в эфире телеканала "Россия 1".
Президент России Владимир Путин
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