Избранного президента Малави Лазаруса Чаквера привели к присяге

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Лазарус Чаквера, одержавший победу на повторных президентских выборах в Лазарус Чаквера, одержавший победу на повторных президентских выборах в Малави , в воскресенье принял присягу в качестве лидера страны, сообщает издание Nyasa Times

В своей речи Чаквера поклялся обеспечить хорошее управление Малави и подчеркнул, что страна получит "правительство, которое служит, а не правит".

"Я, Лазарус Маккарти Чаквера, торжественно клянусь, что буду всецело исполнять обязанности на высоком посту (президента – ред.) Республики Малави, охранять и защищать конституцию, а также в течение всего срока беспристрастно вершить правосудие ", - цитирует президента газета.

Ранее сообщалось, что лидер оппозиционной Партии конгресса Малави Лазарус Чаквера одержал победу на повторных президентских выборах, прошедших 23 июня. Чаквера набрал 58,57% голосов избирателей. Явка на президентских выборах составила 64,81%.

В начале февраля Конституционный суд Малави аннулировал результаты президентских выборов, победу в которых Питер Мутарика.

По результатам выборов, которые прошли 21 мая 2019 года, 78-летний Мутарика был переизбран, набрав более 38% голосов. Лидера оппозиционной Партии конгресса Малави Лазаруса Чакверу поддержали 36% избирателей. Однако коллегия из пяти судей сочла результаты "недействительными" в связи с большим количеством нарушений и постановила провести новые выборы.