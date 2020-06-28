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Избранного президента Малави Лазаруса Чаквера привели к присяге
Лазарус Чаквера, одержавший победу на повторных президентских выборах в Малави, в воскресенье принял присягу в качестве лидера страны, сообщает издание Nyasa... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T13:54
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малави, в мире

Избранного президента Малави Лазаруса Чаквера привели к присяге

13:54 28.06.2020
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© REUTERS / Eldson ChagaraЛидер оппозиционной Партии конгресса Малави Лазарус Чаквера обращается к своим сторонникам
Лидер оппозиционной Партии конгресса Малави Лазарус Чаквера обращается к своим сторонникам
© REUTERS / Eldson Chagara
Лидер оппозиционной Партии конгресса Малави Лазарус Чаквера обращается к своим сторонникам
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Лазарус Чаквера, одержавший победу на повторных президентских выборах в Малави, в воскресенье принял присягу в качестве лидера страны, сообщает издание Nyasa Times.
В своей речи Чаквера поклялся обеспечить хорошее управление Малави и подчеркнул, что страна получит "правительство, которое служит, а не правит".
Лидер оппозиционной Партии конгресса Малави Лазарус Чаквера
Вчера, 00:52
СМИ: лидер оппозиции Малави победил на выборах президента
"Я, Лазарус Маккарти Чаквера, торжественно клянусь, что буду всецело исполнять обязанности на высоком посту (президента – ред.) Республики Малави, охранять и защищать конституцию, а также в течение всего срока беспристрастно вершить правосудие ", - цитирует президента газета.
Ранее сообщалось, что лидер оппозиционной Партии конгресса Малави Лазарус Чаквера одержал победу на повторных президентских выборах, прошедших 23 июня. Чаквера набрал 58,57% голосов избирателей. Явка на президентских выборах составила 64,81%.
В начале февраля Конституционный суд Малави аннулировал результаты президентских выборов, победу в которых Питер Мутарика.
По результатам выборов, которые прошли 21 мая 2019 года, 78-летний Мутарика был переизбран, набрав более 38% голосов. Лидера оппозиционной Партии конгресса Малави Лазаруса Чакверу поддержали 36% избирателей. Однако коллегия из пяти судей сочла результаты "недействительными" в связи с большим количеством нарушений и постановила провести новые выборы.
Как сообщало издание Malawi 24, избранный новым президентом страны Чаквера ранее на протяжении 24 лет служил церкви и был главой Малавийской Ассамблеи Бога. В 2013 году он покинул ассамблею и присоединился к Партии конгресса с планами впоследствии баллотироваться в президенты.
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