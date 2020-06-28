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Распространение нового коронавируса
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Число зараженных коронавирусом на Филиппинах превысило 35 тысяч
Количество заразившихся коронавирусом нового типа на Филиппинах превысило 35 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T13:54
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коронавирус covid-19, филиппины, в мире

Число зараженных коронавирусом на Филиппинах превысило 35 тысяч

13:54 28.06.2020
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© AP Photo / Aaron FavilaМестные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
© AP Photo / Aaron Favila
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Количество заразившихся коронавирусом нового типа на Филиппинах превысило 35 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
По его данным, за последние сутки число случаев инфицирования увеличилось на 653, скончались еще восемь человек. С начала эпидемии COVID-19 на Филиппинах заразились 35 455 человек, умерли в общей сложности 1 244 пациента с коронавирусом.
Отмечается, что общее число излечившихся составляет 9 686 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,6 миллиона случаев заражения, свыше 491 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ФилиппиныВ мире
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