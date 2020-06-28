https://ria.ru/20200628/1573584604.html
Путин назвал вызванный коронавирусом кризис одним из самых тяжелых
Президент Владимир Путин назвал кризис, вызванный коронавирусом, одним из самых масштабных, с которыми ему пришлось столкнуться. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T13:53
2020-06-28T19:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573534808_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_340cbd410090340b8a1b507e0d4abe43.jpg
https://ria.ru/20200628/1573583633.html
3
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573534808_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_340cbd410090340b8a1b507e0d4abe43.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573534808_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_4431917401165de437353753d2b6c85e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573534808_250:0:2298:2048_1400x0_80_0_0_cc23d4ad541b679677e1c40de4c597fc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, общество
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 июн — РИА Новости.
Президент Владимир Путин
назвал кризис, вызванный коронавирусом, одним из самых масштабных, с которыми ему пришлось столкнуться.
"Пожалуй, это один из наиболее масштабных. И действительно, довольно тяжелый", — сказал Путин в эфире телеканала "Россия 1"
.
"Эпидемия очень широкая. Очень много людей у нас болело и до сих пор еще болеет. Это огромная нагрузка на систему здравоохранения, на людей, которые там работают. А второе, конечно, целые отрасли останавливаются", — добавил он.
Путин добавил, что при этом он реально оценивал возможности и исходил из того, что у России есть все шансы "пройти с наименьшими потерями этот сложный период", если грамотно и своевременно действовать.
Президент рассказал, что некоторые его коллеги были против прямых выплат, поддерживающих людей. "Были, конечно", — ответил президент на вопрос, были ли те, кто возражал против введения прямых выплат семьям с детьми.
"Коллеги исходили из так называемой экономической целесообразности, полагали, что этого делать не следует", — рассказал Путин.
Президент добавил, что посчитал это неправильным подходом, так как в текущих условиях мало было поддержать бизнес, нужно было помочь людям напрямую.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.