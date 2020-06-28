Путин назвал вызванный коронавирусом кризис одним из самых тяжелых

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 июн — РИА Новости. Президент Президент Владимир Путин назвал кризис, вызванный коронавирусом, одним из самых масштабных, с которыми ему пришлось столкнуться.

"Пожалуй, это один из наиболее масштабных. И действительно, довольно тяжелый", — сказал Путин в эфире телеканала "Россия 1"

"Эпидемия очень широкая. Очень много людей у нас болело и до сих пор еще болеет. Это огромная нагрузка на систему здравоохранения, на людей, которые там работают. А второе, конечно, целые отрасли останавливаются", — добавил он.

Путин добавил, что при этом он реально оценивал возможности и исходил из того, что у России есть все шансы "пройти с наименьшими потерями этот сложный период", если грамотно и своевременно действовать.

Президент рассказал, что некоторые его коллеги были против прямых выплат, поддерживающих людей. "Были, конечно", — ответил президент на вопрос, были ли те, кто возражал против введения прямых выплат семьям с детьми.

"Коллеги исходили из так называемой экономической целесообразности, полагали, что этого делать не следует", — рассказал Путин.

Президент добавил, что посчитал это неправильным подходом, так как в текущих условиях мало было поддержать бизнес, нужно было помочь людям напрямую.