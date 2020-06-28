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Путин назвал вызванный коронавирусом кризис одним из самых тяжелых
Президент Владимир Путин назвал кризис, вызванный коронавирусом, одним из самых масштабных, с которыми ему пришлось столкнуться. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T19:31
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, общество

Путин назвал вызванный коронавирусом кризис одним из самых тяжелых

13:53 28.06.2020 (обновлено: 19:31 28.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал кризис, вызванный коронавирусом, одним из самых масштабных, с которыми ему пришлось столкнуться.
"Пожалуй, это один из наиболее масштабных. И действительно, довольно тяжелый", — сказал Путин в эфире телеканала "Россия 1".
"Эпидемия очень широкая. Очень много людей у нас болело и до сих пор еще болеет. Это огромная нагрузка на систему здравоохранения, на людей, которые там работают. А второе, конечно, целые отрасли останавливаются", — добавил он.
Путин добавил, что при этом он реально оценивал возможности и исходил из того, что у России есть все шансы "пройти с наименьшими потерями этот сложный период", если грамотно и своевременно действовать.
Президент России Владимир Путин
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Президент рассказал, что некоторые его коллеги были против прямых выплат, поддерживающих людей. "Были, конечно", — ответил президент на вопрос, были ли те, кто возражал против введения прямых выплат семьям с детьми.
"Коллеги исходили из так называемой экономической целесообразности, полагали, что этого делать не следует", — рассказал Путин.
Президент добавил, что посчитал это неправильным подходом, так как в текущих условиях мало было поддержать бизнес, нужно было помочь людям напрямую.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВладимир ПутинОбщество
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