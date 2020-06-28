Путин рассказал, как отреагировал на болезнь Мишустина

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что после того, как председатель правительства РФ Михаил Мишустин заразился коронавирусом, он был обязан стать аккуратнее и выстроить рабочий график соответствующим образом.
"Когда выяснилось, что председатель правительства, к сожалению, заболел, я просто обязан был действовать очень аккуратно и соответствующим образом выстроить свой рабочий график", - сказал Путин в интервью в эфире телеканала "Россия 1".
При этом он добавил, что любит общаться с людьми. "Вот мне это доставляет внутреннее удовлетворение - прямой контакт с людьми. Но я прекрасно понимал, обстоятельства требуют изменения режима работы, графика работы", - рассказал Путин.
Также он упомянул еще одно обстоятельство. "Я еще ввел такое правило - президент и премьер-министр никогда не летают на одном самолете и даже не летают в одно и то же время даже на разных самолетах. Потому что на нас особая ответственность за положение в стране", - заключил Путин.