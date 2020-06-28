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Путин рассказал, как отреагировал на болезнь Мишустина
Президент России Владимир Путин заявил, что после того, как председатель правительства РФ Михаил Мишустин заразился коронавирусом, он был обязан стать... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T13:52
михаил мишустин
владимир путин
общество
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А я был бы в гневе. Если премьер не соблюдает масочный режим, не носит медицинские перчатки, не соблюдает правила личной гигиены - другим словом, не служит примером для подражания и допускает заражение - я бы сделал кое-какие выводы.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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михаил мишустин, владимир путин, общество

Путин рассказал, как отреагировал на болезнь Мишустина

13:52 28.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что после того, как председатель правительства РФ Михаил Мишустин заразился коронавирусом, он был обязан стать аккуратнее и выстроить рабочий график соответствующим образом.
"Когда выяснилось, что председатель правительства, к сожалению, заболел, я просто обязан был действовать очень аккуратно и соответствующим образом выстроить свой рабочий график", - сказал Путин в интервью в эфире телеканала "Россия 1".
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 13:20Распространение нового коронавируса
Путин рассказал, как часто сдает тесты на коронавирус
При этом он добавил, что любит общаться с людьми. "Вот мне это доставляет внутреннее удовлетворение - прямой контакт с людьми. Но я прекрасно понимал, обстоятельства требуют изменения режима работы, графика работы", - рассказал Путин.
Также он упомянул еще одно обстоятельство. "Я еще ввел такое правило - президент и премьер-министр никогда не летают на одном самолете и даже не летают в одно и то же время даже на разных самолетах. Потому что на нас особая ответственность за положение в стране", - заключил Путин.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения больницы в Коммунарке
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Обсудить 3
Михаил МишустинВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
А я был бы в гневе. Если премьер не соблюдает масочный режим, не носит медицинские перчатки, не соблюдает правила личной гигиены - другим словом, не служит примером для подражания и допускает заражение - я бы сделал кое-какие выводы.
28 июня, 15:49
Naum Vygodsky
8600116
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