Путин рассказал, как отреагировал на болезнь Мишустина

При этом он добавил, что любит общаться с людьми. "Вот мне это доставляет внутреннее удовлетворение - прямой контакт с людьми. Но я прекрасно понимал, обстоятельства требуют изменения режима работы, графика работы", - рассказал Путин.

Также он упомянул еще одно обстоятельство. "Я еще ввел такое правило - президент и премьер-министр никогда не летают на одном самолете и даже не летают в одно и то же время даже на разных самолетах. Потому что на нас особая ответственность за положение в стране", - заключил Путин.