В Тверской области число пациентов с коронавирусом превысило 3,5 тысячи

ВОРОНЕЖ, 28 июн - РИА Новости. Количество умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Количество умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки увеличилось до 68, общее количество случаев COVID-19 в регионе превысило 3,5 тысячи, сообщает областное правительство.

За последние сутки в Тверской области подтверждено 53 случая коронавирусной инфекции.

"Всего на настоящее время в регионе подтверждено 3524 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

За сутки выздоровели и были выписаны четыре человека, всего 2324 заболевших излечились от инфекции.

"Шестьдесят восемь человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.

По данным облправительства, на 1 июня в регионе умерли 22 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. На 27 июня количество летальных случаев выросло до 67.

Таким образом, в июне в регионе скончались в три раза больше пациентов с COVID-19, чем за весенние месяцы пандемии.