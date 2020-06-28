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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200628/1573584503.html
В Тверской области число пациентов с коронавирусом превысило 3,5 тысячи
Количество умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки увеличилось до 68, общее количество случаев COVID-19 в... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T13:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
тверская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тверская область

В Тверской области число пациентов с коронавирусом превысило 3,5 тысячи

13:52 28.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедики карантинного центра в Коммунарке
Медики карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 28 июн - РИА Новости. Количество умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки увеличилось до 68, общее количество случаев COVID-19 в регионе превысило 3,5 тысячи, сообщает областное правительство.
За последние сутки в Тверской области подтверждено 53 случая коронавирусной инфекции.
"Всего на настоящее время в регионе подтверждено 3524 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
За сутки выздоровели и были выписаны четыре человека, всего 2324 заболевших излечились от инфекции.
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"Шестьдесят восемь человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
По данным облправительства, на 1 июня в регионе умерли 22 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. На 27 июня количество летальных случаев выросло до 67.
Таким образом, в июне в регионе скончались в три раза больше пациентов с COVID-19, чем за весенние месяцы пандемии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тверская область
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