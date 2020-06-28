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Работа в дистанционном формате стала испытанием, заявил Путин
Президент России Владимир Путин рассказал, что работа в дистанционном формате стала испытанием, потому что он любит общаться с людьми и это приносит ему... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T13:50
россия
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
россия, владимир путин, общество

Работа в дистанционном формате стала испытанием, заявил Путин

13:50 28.06.2020
364
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что работа в дистанционном формате стала испытанием, потому что он любит общаться с людьми и это приносит ему удовольствие.
"В известной степени действительно испытание, потому что я люблю общаться с людьми... Мне это доставляет внутренне удовлетворение – прямой контакт с людьми. Но я прекрасно понимал, что обстоятельства требуют изменения режима работы, графика работы", - сказал Путин в интервью в эфире телеканалу "Россия1".
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