https://ria.ru/20200628/1573584472.html
Работа в дистанционном формате стала испытанием, заявил Путин
Президент России Владимир Путин рассказал, что работа в дистанционном формате стала испытанием, потому что он любит общаться с людьми и это приносит ему... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T13:50
2020-06-28T13:50
россия
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573463939_0:166:3207:1970_1400x0_80_0_0_7a1be1c395c2e8d83bfd9da733e53f67.jpg
https://ria.ru/20200628/1573584279.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573463939_0:166:3207:1970_1400x0_80_0_0_7a1be1c395c2e8d83bfd9da733e53f67.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573463939_310:0:3041:2048_1400x0_80_0_0_ffd691ac05f766a6b20c8aa3683dbfe5.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573463939_863:248:2663:2048_1400x0_80_0_0_3ba5b6f067308263fbf7f24bf0b0c3e8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество