https://ria.ru/20200628/1573584425.html
Система здравоохранения оказалась гибкой и мобилизационной, заявил Путин
Система здравоохранения РФ в период пандемии продемонстрировала, что несмотря на различные преобразования она осталась гибкой и мобилизационной, заявил... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T13:48
2020-06-28T13:48
россия
владимир путин
общество
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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россия, владимир путин, общество
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости.
Система здравоохранения РФ в период пандемии продемонстрировала, что несмотря на различные преобразования она осталась гибкой и мобилизационной, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Несмотря на все наши преобразования, целесообразность которых часто подвергалась сомнениям, все-таки сохранено было главное. Наша система - можно с этим соглашаться, можно не соглашаться, но это факт, который свершился, - оказалась гибкой и мобилизационной", - сказал Путин в интервью телеканалу "Россия 1"
.
Он считает, что заранее быть готовыми к таким событиям как пандемия можно только в результате системной работы предыдущих лет или даже целых десятилетий." Это зависит от самой системы здравоохранения", - отметил глава государства.
По его мнению, у российских специалистов "очень хороший уровень подготовки".
"Мы знаем, мы все время говорим об этом, что узких специалистов не хватает, что нужно поднимать уровень подготовки медицинских кадров. Но в целом оказалось, что наша страна, конечно, отвечает вызовам, с которыми столкнулся весь мир", - сказал президент.
При этом, по его словам, работа над улучшением ситуации в первичном звене здравоохранения продолжится.
"Мы достаточно много ресурсов направили сейчас на борьбу с эпидемией. Создали много дополнительных мест, построили даже новые клиники. То, что создано специально для борьбы с коронавирусом, даже создано на временной основе, я рекомендовал многим нашим коллегам в регионах это сохранить", - заявил Путин.