Система здравоохранения оказалась гибкой и мобилизационной, заявил Путин

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Система здравоохранения РФ в период пандемии продемонстрировала, что несмотря на различные преобразования она осталась гибкой и мобилизационной, заявил президент РФ Система здравоохранения РФ в период пандемии продемонстрировала, что несмотря на различные преобразования она осталась гибкой и мобилизационной, заявил президент РФ Владимир Путин

"Несмотря на все наши преобразования, целесообразность которых часто подвергалась сомнениям, все-таки сохранено было главное. Наша система - можно с этим соглашаться, можно не соглашаться, но это факт, который свершился, - оказалась гибкой и мобилизационной", - сказал Путин в интервью телеканалу "Россия 1"

Он считает, что заранее быть готовыми к таким событиям как пандемия можно только в результате системной работы предыдущих лет или даже целых десятилетий." Это зависит от самой системы здравоохранения", - отметил глава государства.

По его мнению, у российских специалистов "очень хороший уровень подготовки".

"Мы знаем, мы все время говорим об этом, что узких специалистов не хватает, что нужно поднимать уровень подготовки медицинских кадров. Но в целом оказалось, что наша страна, конечно, отвечает вызовам, с которыми столкнулся весь мир", - сказал президент.

При этом, по его словам, работа над улучшением ситуации в первичном звене здравоохранения продолжится.