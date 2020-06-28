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Система здравоохранения оказалась гибкой и мобилизационной, заявил Путин
Система здравоохранения РФ в период пандемии продемонстрировала, что несмотря на различные преобразования она осталась гибкой и мобилизационной, заявил... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T13:48
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владимир путин
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353
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россия, владимир путин, общество

Система здравоохранения оказалась гибкой и мобилизационной, заявил Путин

13:48 28.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Система здравоохранения РФ в период пандемии продемонстрировала, что несмотря на различные преобразования она осталась гибкой и мобилизационной, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Несмотря на все наши преобразования, целесообразность которых часто подвергалась сомнениям, все-таки сохранено было главное. Наша система - можно с этим соглашаться, можно не соглашаться, но это факт, который свершился, - оказалась гибкой и мобилизационной", - сказал Путин в интервью телеканалу "Россия 1".
Он считает, что заранее быть готовыми к таким событиям как пандемия можно только в результате системной работы предыдущих лет или даже целых десятилетий." Это зависит от самой системы здравоохранения", - отметил глава государства.
По его мнению, у российских специалистов "очень хороший уровень подготовки".
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"Мы знаем, мы все время говорим об этом, что узких специалистов не хватает, что нужно поднимать уровень подготовки медицинских кадров. Но в целом оказалось, что наша страна, конечно, отвечает вызовам, с которыми столкнулся весь мир", - сказал президент.
При этом, по его словам, работа над улучшением ситуации в первичном звене здравоохранения продолжится.
"Мы достаточно много ресурсов направили сейчас на борьбу с эпидемией. Создали много дополнительных мест, построили даже новые клиники. То, что создано специально для борьбы с коронавирусом, даже создано на временной основе, я рекомендовал многим нашим коллегам в регионах это сохранить", - заявил Путин.
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