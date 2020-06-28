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Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, чем ей запомнились первые полтора месяца пандемии. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T19:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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Это существо вообще может быть в чём компетентным ?(А.Даллес: «Вам достаточно прилично платят, чтобы вас не волновала судьба вашего отечества») и ведь реально думает что служит России !
111
Страшно подумать, какие люди правят нашей страной(((
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572882911_0:180:3195:1977_1400x0_80_0_0_250db34d3b452ad41b3e2ba340730476.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса

13:47 28.06.2020 (обновлено: 19:33 28.06.2020)
51140
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства России Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 июн — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, чем ей запомнились первые полтора месяца пандемии.
"Эти полтора месяца были самыми внутренне эмоционально. Ну, я бы даже употребила слово "страшными". Страшными потому, что в очень короткий период времени уместилось большое количество событий. Это я так сейчас эмоционально говорю, потому что мы все это очень эмоционально переживали. Одновременно делалось очень много дел, которые нужно было успеть, потому что если бы мы их не успевали делать, то тогда мы бы себе этого не простили", — сказала она в эфире телеканала "Россия 1".
В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что "на этих горьких печальных уроках" Россия училась и делала свои выводы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Популярные комментарии
Это существо вообще может быть в чём компетентным ?(А.Даллес: «Вам достаточно прилично платят, чтобы вас не волновала судьба вашего отечества») и ведь реально думает что служит России !
28 июня, 15:24
Raizer100892 .
90203016
Страшно подумать, какие люди правят нашей страной(((
28 июня, 15:19
Валентин Фиалков
91004015
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