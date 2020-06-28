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В Ингушетии полицейский получил ранения при обстреле автомобиля
Одним из раненых во время обстрела автомобиля в ночь на воскресенье в Назрановском районе Ингушетии оказался сотрудник полиции, он не был при исполнении... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T13:42
республика северная осетия - алания
республика ингушетия
назрановский район
назрань
происшествия
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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республика северная осетия - алания, республика ингушетия, назрановский район, назрань, происшествия

В Ингушетии полицейский получил ранения при обстреле автомобиля

13:42 28.06.2020
1144
© РИА НовостиСотрудники правоохранительных органов в Ингушетии
Сотрудники правоохранительных органов в Ингушетии
© РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов в Ингушетии. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 28 июн – РИА Новости. Одним из раненых во время обстрела автомобиля в ночь на воскресенье в Назрановском районе Ингушетии оказался сотрудник полиции, он не был при исполнении обязанностей, сообщает региональное МВД.
Ранее источник в правоохранительных органах Ингушетии сообщил, что вечером в субботу неизвестные в селении Сурхахи обстреляли автомашину, в результате, по предварительным данным, два человека получили огнестрельные ранения. Они были доставлены в больницу.
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"В селе Сурхахи Назрановского района 27 июня примерно в 23.30 неизвестные обстреляли из автоматического оружия автомобиль с местными жителями. Водитель расстрелянного автомобиля получил пулевые ранения. Пассажиром в автомобиле был сержант полиции, находящийся на больничном с мая 2020 года. Он также получил пулевые ранения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшие помещены в больницу в Назрани.
"Для розыска нападавших был введен план "Сирена", проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на розыск преступников", - подчеркивает МВД.
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Республика Северная Осетия - АланияРеспублика ИнгушетияНазрановский районНазраньПроисшествия
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