https://ria.ru/20200628/1573584314.html
В Ингушетии полицейский получил ранения при обстреле автомобиля
Одним из раненых во время обстрела автомобиля в ночь на воскресенье в Назрановском районе Ингушетии оказался сотрудник полиции, он не был при исполнении... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T13:42
2020-06-28T13:42
республика северная осетия - алания
республика ингушетия
назрановский район
назрань
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573004174_0:240:1895:1306_1400x0_80_0_0_7888b7231601f592ebc0271662dc21d5.jpg
https://ria.ru/20200628/1573577693.html
https://ria.ru/20191202/1561868290.html
республика ингушетия
назрановский район
назрань
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573004174_0:240:1895:1306_1400x0_80_0_0_7888b7231601f592ebc0271662dc21d5.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573004174_0:63:1895:1484_1400x0_80_0_0_ee675942b0be6520f50330ec73314f6c.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573004174_209:0:1887:1678_1400x0_80_0_0_cceb8d499240778d2cb12c0d437b7716.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика северная осетия - алания, республика ингушетия, назрановский район, назрань, происшествия
НАЛЬЧИК, 28 июн – РИА Новости.
Одним из раненых во время обстрела автомобиля в ночь на воскресенье в Назрановском районе
Ингушетии оказался сотрудник полиции, он не был при исполнении обязанностей, сообщает региональное МВД.
Ранее источник в правоохранительных органах Ингушетии сообщил, что вечером в субботу неизвестные в селении Сурхахи обстреляли автомашину, в результате, по предварительным данным, два человека получили огнестрельные ранения. Они были доставлены в больницу.
"В селе Сурхахи Назрановского района 27 июня примерно в 23.30 неизвестные обстреляли из автоматического оружия автомобиль с местными жителями. Водитель расстрелянного автомобиля получил пулевые ранения. Пассажиром в автомобиле был сержант полиции, находящийся на больничном с мая 2020 года. Он также получил пулевые ранения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшие помещены в больницу в Назрани
.
"Для розыска нападавших был введен план "Сирена", проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на розыск преступников", - подчеркивает МВД.