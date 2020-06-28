В Ингушетии полицейский получил ранения при обстреле автомобиля

НАЛЬЧИК, 28 июн – РИА Новости. Одним из раненых во время обстрела автомобиля в ночь на воскресенье в Одним из раненых во время обстрела автомобиля в ночь на воскресенье в Назрановском районе Ингушетии оказался сотрудник полиции, он не был при исполнении обязанностей, сообщает региональное МВД.

Ранее источник в правоохранительных органах Ингушетии сообщил, что вечером в субботу неизвестные в селении Сурхахи обстреляли автомашину, в результате, по предварительным данным, два человека получили огнестрельные ранения. Они были доставлены в больницу.

"В селе Сурхахи Назрановского района 27 июня примерно в 23.30 неизвестные обстреляли из автоматического оружия автомобиль с местными жителями. Водитель расстрелянного автомобиля получил пулевые ранения. Пассажиром в автомобиле был сержант полиции, находящийся на больничном с мая 2020 года. Он также получил пулевые ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие помещены в больницу в Назрани