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Путин объяснил, почему посетил больницу в Коммунарке
Президент РФ Владимир Путин объяснил причины решения самому поехать в больницу в Коммунарке, где лечат зараженных коронавирусом, назвав риск оправданным и... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T14:14
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин

Путин объяснил, почему посетил больницу в Коммунарке

13:42 28.06.2020 (обновлено: 14:14 28.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения больницы в Коммунарке
Президент РФ Владимир Путин во время посещения больницы в Коммунарке
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин во время посещения больницы в Коммунарке. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объяснил причины решения самому поехать в больницу в Коммунарке, где лечат зараженных коронавирусом, назвав риск оправданным и отметив, что одно дело знать обстановку по докладам, а другое – посмотреть на месте.
"Чего я туда пошел? Первое, что я хотел – посмотреть, убедиться своими глазами, как там все устроено. Одно дело знать по докладам, а другое – прийти самому посмотреть на месте. Я всегда, в принципе, так поступал. Везде. Где бы чего ни происходило", - сказал Путин в интервью, которое показали в эфире телеканала "Россия 1".
В ответ на вопрос о том, не было ли такое решение слишком высоким риском, он заметил: "Нет, я не думаю".
Президент упомянул, что перед тем, как пойти в "красную" зону, он проконсультировался со специалистами и выяснил максимально безопасный способ посещения этой зоны, кроме того, он был "соответствующим образом экипирован".
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"Правда, эта экипировка не помешала главному врачу этой больницы заболеть, это правда, да. Ну, такое бывает, такой риск. Это возможно. Но тогда и (премьер-министр РФ Михаил) Мишустин еще не болел, поэтому определенная степень свободы поведения в высшем эшелоне, она у меня была. Но я считал, что это оправданно", - подчеркнул Путин.
Президент рассказал, что его пытались отговорить от похода в "красную" зону. Он также заявил, что риск не оправдан, когда в нем нет необходимости, и упомянул в этом контексте один из случаев во время своих поездок в зону боевых действий на Кавказе.
"Я помню, мы практически на бреющем полете летели по складкам местности на вертолете. Почти лопастями задевали там за землю. Я говорю: "Зачем мы так рискуем?". Он говорит: "Если мы поднимемся выше, риск будет еще больше, потому что мы становимся хорошей мишенью для стингеров, которые были у террористов". Вот этот риск такого бреющего полета, он был оправдан. В данном случае", - уверен Путин.
Также, по его мнению, был оправдан и риск, связанный с посещением зон боевых действий. "Мне нужно было там быть. А здесь – мне нужно было быть в больнице и посмотреть, как там все организовано. Поэтому я не считаю, что он был неоправданным", - заключил президент.
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