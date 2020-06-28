Путин объяснил, почему посетил больницу в Коммунарке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин объяснил причины решения самому поехать в больницу в Коммунарке, где лечат зараженных коронавирусом, назвав риск оправданным и отметив, что одно дело знать обстановку по докладам, а другое – посмотреть на месте.

"Чего я туда пошел? Первое, что я хотел – посмотреть, убедиться своими глазами, как там все устроено. Одно дело знать по докладам, а другое – прийти самому посмотреть на месте. Я всегда, в принципе, так поступал. Везде. Где бы чего ни происходило", - сказал Путин в интервью, которое показали в эфире телеканала " Россия 1 ".

В ответ на вопрос о том, не было ли такое решение слишком высоким риском, он заметил: "Нет, я не думаю".

Президент упомянул, что перед тем, как пойти в "красную" зону, он проконсультировался со специалистами и выяснил максимально безопасный способ посещения этой зоны, кроме того, он был "соответствующим образом экипирован".

"Правда, эта экипировка не помешала главному врачу этой больницы заболеть, это правда, да. Ну, такое бывает, такой риск. Это возможно. Но тогда и (премьер-министр РФ Михаил) Мишустин еще не болел, поэтому определенная степень свободы поведения в высшем эшелоне, она у меня была. Но я считал, что это оправданно", - подчеркнул Путин.

Президент рассказал, что его пытались отговорить от похода в "красную" зону. Он также заявил, что риск не оправдан, когда в нем нет необходимости, и упомянул в этом контексте один из случаев во время своих поездок в зону боевых действий на Кавказе.

"Я помню, мы практически на бреющем полете летели по складкам местности на вертолете. Почти лопастями задевали там за землю. Я говорю: "Зачем мы так рискуем?". Он говорит: "Если мы поднимемся выше, риск будет еще больше, потому что мы становимся хорошей мишенью для стингеров, которые были у террористов". Вот этот риск такого бреющего полета, он был оправдан. В данном случае", - уверен Путин.

Также, по его мнению, был оправдан и риск, связанный с посещением зон боевых действий. "Мне нужно было там быть. А здесь – мне нужно было быть в больнице и посмотреть, как там все организовано. Поэтому я не считаю, что он был неоправданным", - заключил президент.