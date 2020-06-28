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В США выявили 42,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на 42,5 тысячи, 500 человек скончались, сообщает университет Джонса... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T13:38
2020-06-28T13:38
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19, сша, в мире
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости.
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США
за последние сутки увеличилось на 42,5 тысячи, 500 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах выявили 42 597 случаев заражения. Этот показатель второй день подряд превышает отметку в 40 тысяч, причем в субботу сообщалось о рекордном приросте в более чем 45 тысяч новых случаев.
Согласно информации университета Джонса Хопкинса, за все время в США зафиксировали 2 510 323 случаев заражения и 125 539 летальных исходов. Отмечается, что свыше 679 тысяч человек в стране выздоровели.
Во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразились более 10 миллионов человек, скончались свыше 499 тысяч людей с подтвержденным COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.