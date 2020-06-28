https://ria.ru/20200628/1573584223.html
Путин оценил работу чиновников во время пандемии
Президент России Владимир Путин сказал, что никто из коллег его не разочаровал в период пандемии, все очень ответственно относятся к своей работе, это не может... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T13:38
2020-06-28T14:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
экономика
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https://ria.ru/20200628/1573584472.html
https://ria.ru/20200628/1573584425.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573432571_0:56:2829:1647_1400x0_80_0_0_83e8523bb0ac42c39c0dda94871bf93a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, экономика