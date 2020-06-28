Путин оценил работу чиновников во время пандемии

"Все оказались на высоте положения, проявили себя как грамотные специалисты, очень ответственные люди. И я должен честно сказать... вот вы упомянули про сбои выплат: там разгильдяйства никакого нет, просто люди по-другому поняли. Но я вас уверяю, все пахали и пашут с утра до ночи. Очень ответственно относятся к своим обязанностям, меня это не может не радовать", - заявил президент.