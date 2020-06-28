Число умерших пациентов с COVID-19 во Владимирской области выросло до 62

ВОРОНЕЖ, 28 июн - РИА Новости. Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области выросло до 62, сообщила администрация региона.

По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. К 27 июня их количество достигло 61.

"За период наблюдения в области отмечено 62 летальных случая. Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований. Выздоровели в регионе 2552 пациента с новой коронавирусной инфекцией, в том числе за 27 июня – 9 человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, за медицинской помощью с признаками острых респираторных вирусных инфекций за минувшие сутки обратились 129 пациентов, у которых ОРВИ протекает в среднетяжелой и тяжелой форме, больных с признаками внебольничной пневмонии за сутки в регионе выявлено 53. По состоянию на 27 июня, на стационарном лечении находилось 29 пациентов с ОРВИ и 701 – с пневмонией.

Всего на территории Владимирской области зарегистрированы 4263 случая заболевания COVID-19.