https://ria.ru/20200628/1573584164.html
Число умерших пациентов с COVID-19 во Владимирской области выросло до 62
Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области выросло до 62, сообщила администрация региона. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T13:35
2020-06-28T13:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимирская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимирская область
ВОРОНЕЖ, 28 июн - РИА Новости.
Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области
выросло до 62, сообщила администрация региона.
По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. К 27 июня их количество достигло 61.
"За период наблюдения в области отмечено 62 летальных случая. Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований. Выздоровели в регионе 2552 пациента с новой коронавирусной инфекцией, в том числе за 27 июня – 9 человек", - говорится в сообщении.
Кроме того, за медицинской помощью с признаками острых респираторных вирусных инфекций за минувшие сутки обратились 129 пациентов, у которых ОРВИ протекает в среднетяжелой и тяжелой форме, больных с признаками внебольничной пневмонии за сутки в регионе выявлено 53. По состоянию на 27 июня, на стационарном лечении находилось 29 пациентов с ОРВИ и 701 – с пневмонией.
Всего на территории Владимирской области зарегистрированы 4263 случая заболевания COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.