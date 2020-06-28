В Румынии число случаев заболевания COVID-19 превысило 26,3 тысячи

Ранее власти страны сообщали о 26 022 случаях заражения, 1589 из которых стали летальными.
"На сегодня в Румынии подтверждено 26 313 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1612 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что более 18,8 тысячи пациентов вылечились и были выписаны из больниц.
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 17 июля. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,6 миллиона случаев заражения, свыше 491 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.