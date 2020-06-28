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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200628/1573584128.html
В Румынии число случаев заболевания COVID-19 превысило 26,3 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 291, до 26 313, всего с начала пандемии умерли 1612 человек, сообщил телеканал... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T13:35
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
румыния
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529631_0:378:2970:2048_1400x0_80_0_0_564afdf290d5d40272425a8cfd381f42.jpg
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коронавирус covid-19, воз, румыния, в мире

В Румынии число случаев заболевания COVID-19 превысило 26,3 тысячи

13:35 28.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КИШИНЕВ, 28 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 291, до 26 313, всего с начала пандемии умерли 1612 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 26 022 случаях заражения, 1589 из которых стали летальными.
"На сегодня в Румынии подтверждено 26 313 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1612 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что более 18,8 тысячи пациентов вылечились и были выписаны из больниц.
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В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 17 июля. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,6 миллиона случаев заражения, свыше 491 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗРумынияВ мире
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