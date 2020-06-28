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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В Париже проходит голосование по поправкам в Конституцию
Измерение температуры, строгая дистанция и ручка в подарок: участок для голосования по поправкам в Конституцию РФ открылся в воскресенье в посольстве России в... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T13:31
голосование по поправкам в конституцию
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353
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россия, владимир путин, франция, париж, в мире

В Париже проходит голосование по поправкам в Конституцию

13:31 28.06.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЖенщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ. Архивное фото
ПАРИЖ, 28 июн - РИА Новости, Виктория Иванова. Измерение температуры, строгая дистанция и ручка в подарок: участок для голосования по поправкам в Конституцию РФ открылся в воскресенье в посольстве России в Париже, передает корреспондент РИА Новости.
Утром в выходной день очереди у посольства нет, но членам избирательной комиссии скучать не приходится - желающие голосовать приходят с небольшими интервалами по одному и парами.
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в городах России
Вчера, 13:13Голосование по поправкам в Конституцию
Явка по итогам трех дней голосования по поправкам составила 28,46%
"Работы много. Пока что, в первые часы голосования, несмотря на стабильный поток людей, перегрузки нет. Но мы ожидаем, что во второй половине дня будет значительно больше народу", - сказал РИА Новости представитель дипломатического представительства Антон Токовинин. Незадолго до полудня на участке проголосовал сотый россиянин.
На входе в посольство дежурит врач, инфракрасным термометром измеряя температуру всем входящим. Иногда соотечественникам приходится недолго постоять у дверей - чтобы в самом зале для голосования не скапливались люди и не нарушали дистанцию.
Парадная лестница, ведущая к залу приемов, где и устроен избирательный участок, разделена надвое, тоже чтобы разделить потоки и избежать опасности передачи вируса. В самом зале гулко и пусто, на отдалении друг от друга установлены четыре стола, за которыми сидят дипломаты - члены избирательной комиссии. Все - в медицинских масках и одноразовых перчатках, на столах - баночки геля для рук.
После стандартных процедур и выдачи бюллетеня члены комиссии говорят: "Ручку берите себе на память". Не то чтобы обычная синяя шариковая ручка является чем-то особенно памятным: "сувенир" - тоже часть мер по обеспечению безопасности.
Сам механизм голосования изменений не претерпел - галочку в нужной графе нужно ставить в специальной кабинке со шторкой, а опускать бюллетень нужно в опечатанную урну.
Воскресенье - первый из двух дней голосования россиян во Франции. Отдать свой голос можно будет и 1 июля. Помимо Парижа, избирательные участки открылись ещё в нескольких городах Франции, включая Марсель и Страсбург. Для тех, кто сам до участка добраться не может, предусмотрено выездное голосование.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Работа информационного центра ЦИК России
Вчера, 13:00Голосование по поправкам в Конституцию
ЦИК отслеживает сообщения о недостатках в ходе голосования по поправкам
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияВладимир ПутинФранцияПарижВ мире
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