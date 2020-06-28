В Париже проходит голосование по поправкам в Конституцию

Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ. Архивное фото

Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ

ПАРИЖ, 28 июн - РИА Новости, Виктория Иванова. Измерение температуры, строгая дистанция и ручка в подарок: участок для голосования по поправкам в Конституцию РФ открылся в воскресенье в посольстве России в Париже, передает корреспондент РИА Новости.

Утром в выходной день очереди у посольства нет, но членам избирательной комиссии скучать не приходится - желающие голосовать приходят с небольшими интервалами по одному и парами.

"Работы много. Пока что, в первые часы голосования, несмотря на стабильный поток людей, перегрузки нет. Но мы ожидаем, что во второй половине дня будет значительно больше народу", - сказал РИА Новости представитель дипломатического представительства Антон Токовинин. Незадолго до полудня на участке проголосовал сотый россиянин.

На входе в посольство дежурит врач, инфракрасным термометром измеряя температуру всем входящим. Иногда соотечественникам приходится недолго постоять у дверей - чтобы в самом зале для голосования не скапливались люди и не нарушали дистанцию.

Парадная лестница, ведущая к залу приемов, где и устроен избирательный участок, разделена надвое, тоже чтобы разделить потоки и избежать опасности передачи вируса. В самом зале гулко и пусто, на отдалении друг от друга установлены четыре стола, за которыми сидят дипломаты - члены избирательной комиссии. Все - в медицинских масках и одноразовых перчатках, на столах - баночки геля для рук.

После стандартных процедур и выдачи бюллетеня члены комиссии говорят: "Ручку берите себе на память". Не то чтобы обычная синяя шариковая ручка является чем-то особенно памятным: "сувенир" - тоже часть мер по обеспечению безопасности.

Сам механизм голосования изменений не претерпел - галочку в нужной графе нужно ставить в специальной кабинке со шторкой, а опускать бюллетень нужно в опечатанную урну.

Воскресенье - первый из двух дней голосования россиян во Франции . Отдать свой голос можно будет и 1 июля. Помимо Парижа , избирательные участки открылись ещё в нескольких городах Франции, включая Марсель Страсбург . Для тех, кто сам до участка добраться не может, предусмотрено выездное голосование.