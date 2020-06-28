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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200628/1573583920.html
ЦИК сообщил о DDoS-атаках из-за рубежа на сайт Конституция2020.рф
Фиксируются DDoS-атаки на сайт Конституция2020.рф, сообщается в телеграм-канале ЦИК. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T16:58
голосование по поправкам в конституцию
цик рф
великобритания
сингапур (страна)
технологии
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https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573497796_0:4:3070:1731_1400x0_80_0_0_97b059746cd8f716c170b4b8115acdd0.jpg
https://ria.ru/20200628/1573583431.html
Знаем мы ваши атаки. Проводят тренеровки, по отражению, а говорят, что кто-то их атакует. Мол, смотрите, как заграница не хочет новой Конституции. Значит нужно сросно голосовать.
140
Война, братцы идёт, война. И сводки как с фронта об атаках на нас то информационных, то кибернетических. Вот только об обороне в сводках информбюро, когда контратаковать будем, когда об успехах наступления услышим?
83
35
великобритания
сингапур (страна)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573497796_0:4:3070:1731_1400x0_80_0_0_97b059746cd8f716c170b4b8115acdd0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
цик рф, великобритания, сингапур (страна), технологии

ЦИК сообщил о DDoS-атаках из-за рубежа на сайт Конституция2020.рф

13:28 28.06.2020 (обновлено: 16:58 28.06.2020)
4134
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВ информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Фиксируются DDoS-атаки на сайт Конституция2020.рф, сообщается в телеграм-канале ЦИК.
"С самого утра фиксируются DDoS-атаки на сайт Конституция2020.рф. Предположительно, из Великобритании и Сингапура", — говорится в сообщении.
В первый день голосования по поправкам сообщалось о DDoS-атаке на сайт ЦИК.
Сайт Конституция2020.рф содержит информацию о поправках в Конституцию и об общероссийском голосовании.
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в городах России
Вчера, 13:13Голосование по поправкам в Конституцию
Явка по итогам трех дней голосования по поправкам составила 28,46%
52327626627
Обсудить 35
Голосование по поправкам в КонституциюЦИК РФВеликобританияСингапур (страна)Технологии
Популярные комментарии
Знаем мы ваши атаки. Проводят тренеровки, по отражению, а говорят, что кто-то их атакует. Мол, смотрите, как заграница не хочет новой Конституции. Значит нужно сросно голосовать.
28 июня, 13:43
Я В ТАНКЕ
38510888
Война, братцы идёт, война. И сводки как с фронта об атаках на нас то информационных, то кибернетических. Вот только об обороне в сводках информбюро, когда контратаковать будем, когда об успехах наступления услышим?
28 июня, 13:49
Александр Невский
511101218
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