https://ria.ru/20200628/1573583920.html
ЦИК сообщил о DDoS-атаках из-за рубежа на сайт Конституция2020.рф
Фиксируются DDoS-атаки на сайт Конституция2020.рф, сообщается в телеграм-канале ЦИК. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T13:28
2020-06-28T16:58
голосование по поправкам в конституцию
цик рф
великобритания
сингапур (страна)
технологии
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https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573497796_0:4:3070:1731_1400x0_80_0_0_97b059746cd8f716c170b4b8115acdd0.jpg
https://ria.ru/20200628/1573583431.html
Я В ТАНКЕ
Знаем мы ваши атаки. Проводят тренеровки, по отражению, а говорят, что кто-то их атакует. Мол, смотрите, как заграница не хочет новой Конституции. Значит нужно сросно голосовать.
140
Александр Невский
Война, братцы идёт, война. И сводки как с фронта об атаках на нас то информационных, то кибернетических. Вот только об обороне в сводках информбюро, когда контратаковать будем, когда об успехах наступления услышим?
83
35
великобритания
сингапур (страна)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573497796_0:4:3070:1731_1400x0_80_0_0_97b059746cd8f716c170b4b8115acdd0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цик рф, великобритания, сингапур (страна), технологии