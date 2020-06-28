Собянин: московское здравоохранение блестяще справилось с пандемией

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 июн - РИА Новости. Московская система здравоохранения на всех уровнях блестяще справилась с пандемией коронавируса, заявил мэр города Сергей Собянин.
"Понятно, что ничего идеального нет, кому-то позвонили не так, приехали чуть с опозданием, что-то не то сказали. Но в целом система блестяще справилась. Вся, сверху донизу: скорая помощь, тестирования, лаборатории, просто вся система работала как единая машина", - заявил Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
"Я сомневаюсь, что где-то хотя бы в одном городе мира, в одной стране это вот так происходило", - добавил мэр.
"Так вот наша система оказалась одной из самых эффективных, способных защитить граждан, даже в сравнении с самыми сильными, мощными государствами, и многие, которые оказались в это время в Испании, Франции, Италии, они очень хотели приехать в Россию", - сказал мэр.
Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, России удалось избежать большой беды.
По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, развертывание коек было сделано в "фактически короткие сроки". "Нам говорили. что не хватит лекарств, сейчас все сметут из магазинов, ничего не будет, кризис", - рассказала она.
Вице-премьер отметила, что президент был очень тревожен, когда шло нарастание заболевших. Перед принятие решения о продлении режима нерабочих дней ситуацию взвешивали до последнего, добавила она.
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