Собянин: московское здравоохранение блестяще справилось с пандемией

"Так вот наша система оказалась одной из самых эффективных, способных защитить граждан, даже в сравнении с самыми сильными, мощными государствами, и многие, которые оказались в это время в Испании, Франции, Италии, они очень хотели приехать в Россию", - сказал мэр.