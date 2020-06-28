Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200628/1573583818.html
Собянин: московское здравоохранение блестяще справилось с пандемией
Московская система здравоохранения на всех уровнях блестяще справилась с пандемией коронавируса, заявил мэр города Сергей Собянин. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T14:07
анна попова
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572877986_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_5e31e1e786e21820a0bcfe5c9355a822.jpg
https://ria.ru/20200628/1573576414.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572877986_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_5e31e1e786e21820a0bcfe5c9355a822.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572877986_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_8eafa544c8e3dcee3508f857e553d1c8.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572877986_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_80450de42ddda117308b7ee1f9dc2a50.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анна попова, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, общество

Собянин: московское здравоохранение блестяще справилось с пандемией

13:27 28.06.2020 (обновлено: 14:07 28.06.2020)
384
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФельдшер скорой медицинской помощи подстанции No 34 в Москве
Фельдшер скорой медицинской помощи подстанции No 34 в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Фельдшер скорой медицинской помощи подстанции No 34 в Москве. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 июн - РИА Новости. Московская система здравоохранения на всех уровнях блестяще справилась с пандемией коронавируса, заявил мэр города Сергей Собянин.
"Понятно, что ничего идеального нет, кому-то позвонили не так, приехали чуть с опозданием, что-то не то сказали. Но в целом система блестяще справилась. Вся, сверху донизу: скорая помощь, тестирования, лаборатории, просто вся система работала как единая машина", - заявил Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
Девушки фотографируются на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
Вчера, 09:23Распространение нового коронавируса
Собянин оценил последствия снятия ограничений в Москве
"Я сомневаюсь, что где-то хотя бы в одном городе мира, в одной стране это вот так происходило", - добавил мэр.
"Так вот наша система оказалась одной из самых эффективных, способных защитить граждан, даже в сравнении с самыми сильными, мощными государствами, и многие, которые оказались в это время в Испании, Франции, Италии, они очень хотели приехать в Россию", - сказал мэр.
Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, России удалось избежать большой беды.
По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, развертывание коек было сделано в "фактически короткие сроки". "Нам говорили. что не хватит лекарств, сейчас все сметут из магазинов, ничего не будет, кризис", - рассказала она.
Вице-премьер отметила, что президент был очень тревожен, когда шло нарастание заболевших. Перед принятие решения о продлении режима нерабочих дней ситуацию взвешивали до последнего, добавила она.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
14910113
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаАнна ПоповаТатьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время посещения больницы в Коммунарке
Путин объяснил, почему посетил больницу в Коммунарке
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил работу чиновников во время пандемии
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ
В Париже проходит голосование по поправкам в Конституцию
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
В США выявили 42,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
Президент России Владимир Путин
Путин раскрыл результаты своих тестов на коронавирус
Врачи
В Румынии число случаев заболевания COVID-19 превысило 26,3 тысячи
Президент РФ Владимир Путин
Система здравоохранения оказалась гибкой и мобилизационной, заявил Путин
Голосование во Франции
Явка на муниципальных выборах во Франции составила около 15 процентов
Врач скорой медицинской помощи возле приемного отделения национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Число умерших пациентов с COVID-19 во Владимирской области выросло до 62
Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова
Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин рассказал о звонках с возмущениями из-за ограничений в Москве
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал, как отреагировал на болезнь Мишустина
Цюрих, Швейцария
В Цюрихе около 300 человек отправили на карантин после посещения клуба
Президент России Владимир Путин
Критическая ситуация должна мобилизовывать, считает Путин
Президент РФ Владимир Путин
Работа в дистанционном формате стала испытанием, заявил Путин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:29В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов
08:26СМИ: Вьетнам временно отстранил от полетов 27 пакистанских летчиков
08:23Москва вошла в число самых перспективных технологических городов Европы
08:22В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило восемь тысяч
08:19В парламенте Тайваня произошла драка между депутатами
08:14В Норильске за сутки собрали 55 кубов топливно-водяной смеси
08:12В Минобороны рассказали о строительстве медцентров в Псковской области
08:11Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в понедельник
08:08В ЛНР за неделю не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков
08:06В Токио прокомментировали слова Трампа о приглашении России в G7
08:03Нобелевские лауреаты призвали сделать вакцины против COVID-19 бесплатными
07:51В Хабаровском крае жители пострадавшего от паводка села получили выплаты
07:46В Кузбассе умер десятый пациент с COVID-19
07:43Экс-глава разведки США и демократ поспорили из-за статьи о РФ и талибах
07:36В Южной Корее открыли порт Камчхон, закрытый из-за COVID
07:34В Саратовском музее рассказали о подготовке к празднованию его 135-летия
07:25Названа причина ЧП с самолетом "Эйр Астаны" в 2018 году
07:23В Киргизии число выявленных случаев COVID-19 превысило пять тысяч
07:19В Индии число случаев коронавируса увеличилось за сутки на 19,4 тысячи
07:18Два человека погибли в ДТП на МКАД
Лента новостейМолния