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Явка на муниципальных выборах во Франции составила около 15 процентов
Явка во втором туре муниципальных выборов во Франции к 12.00 (13.00 мск) составила 15,29%, сообщает министерство внутренних дел страны. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T13:23
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, франция, в мире

Явка на муниципальных выборах во Франции составила около 15 процентов

13:23 28.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГолосование во Франции
Голосование во Франции
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Голосование во Франции. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Явка во втором туре муниципальных выборов во Франции к 12.00 (13.00 мск) составила 15,29%, сообщает министерство внутренних дел страны.
Избирательные участки открылись по всей стране в 8.00 (09.00 мск). Власти предупредили о необходимости соблюдать барьерные меры и социальную дистанцию из-за продолжающейся эпидемии коронавируса. Избиратели, как и члены избирательных комиссий, должны находиться на участках в масках.
Мюнхенская конференция по безопасности
15 февраля, 15:38
Макрон рассказал, кто пытается влиять на выборы во Франции
Явка на выборах к полудню в воскресенье ниже на 3 процентных пункта, чем к тому же времени 15 марта, когда проходил первый тур выборов.
Второй тур выборов, провести который предполагалось 22 марта, был отложен из-за режима самоизоляции. В конце мая власти Франции утвердили новую дату второго тура - 28 июня.
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