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Распространение нового коронавируса
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Путин раскрыл результаты своих тестов на коронавирус
Президент России Владимир Путин рассказал, что сдает тесты на коронавирус раз в три-четыре дня, все они отрицательные. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T16:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, общество

Путин раскрыл результаты своих тестов на коронавирус

13:20 28.06.2020 (обновлено: 16:17 28.06.2020)
16912
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что сдает тесты на коронавирус раз в три-четыре дня, все они отрицательные.
"Регулярно, раз в три дня — четыре дня", — сказал Путин в интервью в эфире телеканала "Россия 1".
На вопрос, отрицательные ли они, президент заявил: "Слава богу, да".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинОбщество
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