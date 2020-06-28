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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200628/1573583606.html
ЦИК получил две жалобы о принуждении к голосованию определенным образом
В ЦИК поступило всего два обращения на всю страну, где люди говорят, что их якобы принуждают голосовать определенным образом, заявила председатель ЦИК Элла... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T18:37
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
политика
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https://ria.ru/20200625/1573469499.html
https://ria.ru/20200628/1573583038.html
Вас понудили? Поправки во благо. Люди, кто понимает это, сами голосуют, без понуждения. И смысл понуждать, если нет порога явки?
1031
Я лично за вечное правление Путина. Других нет.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
элла памфилова, политика

ЦИК получил две жалобы о принуждении к голосованию определенным образом

13:19 28.06.2020 (обновлено: 18:37 28.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГолосование по внесению поправок в Конституцию в городах России
Голосование по внесению поправок в Конституцию в городах России
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Голосование по внесению поправок в Конституцию в городах России. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В ЦИК поступило всего два обращения на всю страну, где люди говорят, что их якобы принуждают голосовать определенным образом, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Есть два конкретных обращения, где люди говорят, что их принуждали голосовать за определенный результат. Два таких обращения на всю страну, надеюсь, что больше не будет", — сообщила председатель ЦИК.
Никакой принудиловки: Путин о голосовании по поправкам к Конституции РФ
25 июня, 15:30Голосование по поправкам в Конституцию
Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию
Всего, по ее словам, количество обращений в ЦИК о возможном применении административного ресурса 28 июня выросло до 115.
"Из них возможное принуждение к участию в голосовании — 113, вчера было 105, прибавилось несколько таких обращений о возможных нарушениях. Мы то, что можем, сами рассматриваем, что не можем — отправляем руководителю соответствующего субъекта и параллельно в прокуратуру", — сказала она.
Работа информационного центра ЦИК России
Вчера, 13:00Голосование по поправкам в Конституцию
ЦИК отслеживает сообщения о недостатках в ходе голосования по поправкам
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Обсудить 130
Голосование по поправкам в КонституциюЭлла ПамфиловаПолитика
Популярные комментарии
Вас понудили? Поправки во благо. Люди, кто понимает это, сами голосуют, без понуждения. И смысл понуждать, если нет порога явки?
28 июня, 15:56
не либерал
50330144084
Я лично за вечное правление Путина. Других нет.
28 июня, 18:41
АБАндрей Бесс
70411352144
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