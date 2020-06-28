ЦИК получил две жалобы о принуждении к голосованию определенным образом

Голосование по внесению поправок в Конституцию в городах России. Архивное фото

Голосование по внесению поправок в Конституцию в городах России

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В ЦИК поступило всего два обращения на всю страну, где люди говорят, что их якобы принуждают голосовать определенным образом, заявила председатель ЦИК В ЦИК поступило всего два обращения на всю страну, где люди говорят, что их якобы принуждают голосовать определенным образом, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова

"Есть два конкретных обращения, где люди говорят, что их принуждали голосовать за определенный результат. Два таких обращения на всю страну, надеюсь, что больше не будет", — сообщила председатель ЦИК.

Всего, по ее словам, количество обращений в ЦИК о возможном применении административного ресурса 28 июня выросло до 115.