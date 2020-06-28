https://ria.ru/20200628/1573583606.html
ЦИК получил две жалобы о принуждении к голосованию определенным образом
В ЦИК поступило всего два обращения на всю страну, где люди говорят, что их якобы принуждают голосовать определенным образом, заявила председатель ЦИК Элла... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T13:19
2020-06-28T18:37
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
политика
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https://ria.ru/20200625/1573469499.html
https://ria.ru/20200628/1573583038.html
не либерал
Вас понудили? Поправки во благо. Люди, кто понимает это, сами голосуют, без понуждения. И смысл понуждать, если нет порога явки?
1031
Андрей Бесс
Я лично за вечное правление Путина. Других нет.
869
130
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элла памфилова, политика