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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200628/1573583431.html
Явка по итогам трех дней голосования по поправкам составила 28,46%
Явка на голосовании по поправкам в Конституцию составила 28,46%, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T14:55
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
москва
политика
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https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573579596_0:144:3072:1872_1400x0_80_0_0_395b5278fc599702bd34dca74de15e11.jpg
https://ria.ru/20200628/1573579530.html
Этот цирк продолжается. 5 дней голосование. Мухлеж на мухлеже, уже успели два раза проголосовать, уже есть фото "тайны голосования". Где через плечо, заглядывают от избирательной комиссии, и смотрят как ты голосуешь. Правильно ли галочку поставил, или посмел не там поставить. ЦИРК. Пропаганда ЗА ведется полным ходом. ПРОТИВ- ЦИК говорит о запрете, а всю пропаганду ЗА в упор не видит, и говорит что это информирование.
451
Вопрос.А бюллетени в урне будут лежать всё это время или каждый день вскрывают?
315
55
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573579596_0:144:3072:1872_1400x0_80_0_0_395b5278fc599702bd34dca74de15e11.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
элла памфилова, москва, политика

Явка по итогам трех дней голосования по поправкам составила 28,46%

13:13 28.06.2020 (обновлено: 14:55 28.06.2020)
18609
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГолосование по внесению поправок в Конституцию РФ в городах России
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в городах России
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Явка на голосовании по поправкам в Конституцию составила 28,46%, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
По ее словам, в голосовании приняли участие 30 миллионов 917 тысяч 512 человек.
Более половины проголосовавших (58 процентов) "реализовали свое право в помещениях для голосования", 39 процентов — вне помещения для голосования, на дому или на придомовых территориях. Около трех процентов проголосовали онлайн.
Наиболее высокая явка наблюдается среди жителей Москвы и Нижегородской области, подавших заявление на участие в дистанционном электронном голосовании. Из них проголосовали уже 75%.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции должно было пройти 22 апреля, его пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. По мере стабилизации эпидемиологической ситуации президент Владимир Путин назначил новую дату — 1 июля. С учетом требований к безопасности населения голосование продлится всю неделю — с 25 июня по 1 июля.
Женщина на избирательном участке No 726 во Владивостоке во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
Вчера, 11:25Голосование по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию: день четвертыйВ России продолжается голосование по внесению поправок в Конституцию. Кадры с избирательных участков — в фотоленте Ria.ru.
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Обсудить 55
Голосование по поправкам в КонституциюЭлла ПамфиловаМоскваПолитика
Популярные комментарии
Этот цирк продолжается. 5 дней голосование. Мухлеж на мухлеже, уже успели два раза проголосовать, уже есть фото "тайны голосования". Где через плечо, заглядывают от избирательной комиссии, и смотрят как ты голосуешь. Правильно ли галочку поставил, или посмел не там поставить. ЦИРК. Пропаганда ЗА ведется полным ходом. ПРОТИВ- ЦИК говорит о запрете, а всю пропаганду ЗА в упор не видит, и говорит что это информирование.
28 июня, 13:38
Мари Вапи
1963127242
Вопрос.А бюллетени в урне будут лежать всё это время или каждый день вскрывают?
28 июня, 13:27
Олег 84
8659113165
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