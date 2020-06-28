https://ria.ru/20200628/1573583431.html
Явка по итогам трех дней голосования по поправкам составила 28,46%
Явка на голосовании по поправкам в Конституцию составила 28,46%, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T13:13
2020-06-28T14:55
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
москва
политика
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https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573579596_0:144:3072:1872_1400x0_80_0_0_395b5278fc599702bd34dca74de15e11.jpg
https://ria.ru/20200628/1573579530.html
Мари Вапи
Этот цирк продолжается. 5 дней голосование. Мухлеж на мухлеже, уже успели два раза проголосовать, уже есть фото "тайны голосования". Где через плечо, заглядывают от избирательной комиссии, и смотрят как ты голосуешь. Правильно ли галочку поставил, или посмел не там поставить. ЦИРК. Пропаганда ЗА ведется полным ходом. ПРОТИВ- ЦИК говорит о запрете, а всю пропаганду ЗА в упор не видит, и говорит что это информирование.
451
Олег 84
Вопрос.А бюллетени в урне будут лежать всё это время или каждый день вскрывают?
315
55
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573579596_0:144:3072:1872_1400x0_80_0_0_395b5278fc599702bd34dca74de15e11.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элла памфилова, москва, политика