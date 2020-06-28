Явка по итогам трех дней голосования по поправкам составила 28,46%

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в городах России

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Явка на голосовании по поправкам в Конституцию составила 28,46%, сообщила председатель ЦИК Явка на голосовании по поправкам в Конституцию составила 28,46%, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова

По ее словам, в голосовании приняли участие 30 миллионов 917 тысяч 512 человек.

Более половины проголосовавших (58 процентов) "реализовали свое право в помещениях для голосования", 39 процентов — вне помещения для голосования, на дому или на придомовых территориях. Около трех процентов проголосовали онлайн.

Наиболее высокая явка наблюдается среди жителей Москвы и Нижегородской области, подавших заявление на участие в дистанционном электронном голосовании. Из них проголосовали уже 75%.