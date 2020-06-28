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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200628/1573583396.html
Памфилова рассказала об обращениях в справочный центр ЦИК
Свыше 389 783 обращений поступило в информационно-справочный центр ЦИК, из них только 2,36% содержат сообщения о проблемах, недостатках и возможных нарушениях,... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T13:13
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
москва
нижегородская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
элла памфилова, москва, нижегородская область, общество

Памфилова рассказала об обращениях в справочный центр ЦИК

13:13 28.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова (в центре) на заседании ЦИИК РФ
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова (в центре) на заседании ЦИИК РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова (в центре) на заседании ЦИИК РФ
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Свыше 389 783 обращений поступило в информационно-справочный центр ЦИК, из них только 2,36% содержат сообщения о проблемах, недостатках и возможных нарушениях, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Горячая линия информационно-справочного центра ЦИК работает с 19 марта, с 25 июня она работает круглосуточно.
Работа информационного центра ЦИК России
Вчера, 13:00Голосование по поправкам в Конституцию
ЦИК отслеживает сообщения о недостатках в ходе голосования по поправкам
"На сегодня обработано 389 783 обращения в информационно-справочный центр. Из них звонки - 178 773, включая 8546 звонков из-за рубежа. Обращений к чат-боту - 4524, обращений к интерактивной карте – 206 486", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК в воскресенье.
Из обработанных сообщений всего 2,36%, по ее словам, содержат информацию о проблемах, недостатках и возможных нарушений.
"Но для нас эта цифра значимая, поскольку за каждым из этих обращений стоит конкретный человек с его конкретными проблемами. Поэтому ни одно из этих обращений не должно остаться без внимания, это наш жесткий принцип", - добавила она.
Председатель ЦИК пояснила, что в ЦИК поступило 4870 письменных обращений по самым разным темам. По ее словам, 3677 касаются разъяснений по процедуре голосования, ещё 219 просят разъяснить поправки. Памфилова добавила, что еще часть вопросов касалась включения в списки участников дистанционного электронного голосования.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля. Онлайн-голосование, в котором смогут принять участие только жители Москвы и Нижегородской области, проходит с 25 по 30 июня.
Голосование по поправкам в Конституцию: день четвертый
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Воскресенье, 28 июня, — четвертый день голосования по поправкам к Конституции.

На избирательном участке No 726 во Владивостоке во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
1 из 12

Воскресенье, 28 июня, — четвертый день голосования по поправкам к Конституции.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Илья Наймушин

Избирательные участки работают с 10:00 до 20:00.

Женщине измеряют температуру при входе на избирательный участок №81 в сельском клубе поселка Усть-Мана Красноярского края, где проводится голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
2 из 12

Избирательные участки работают с 10:00 до 20:00.

© РИА Новости / Илья Наймушин
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Проголосовать можно также на дому или на мобильном избирательном пункте.

Избирательный участок на придомовой территории в Новосибирске во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
3 из 12

Проголосовать можно также на дому или на мобильном избирательном пункте.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Кроме того, в двух регионах проголосовать можно онлайн — это Москва и Нижегородская область. На утро воскресенья явка на онлайн-голосовании превысила 75 процентов.

Мужчина у информационного стенда на избирательном участке No 726 во Владивостоке во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
4 из 12

Кроме того, в двух регионах проголосовать можно онлайн — это Москва и Нижегородская область. На утро воскресенья явка на онлайн-голосовании превысила 75 процентов.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

В первые три дня явка составила 28,46 процента. Проголосовали почти 31 миллион россиян.

Женщина на избирательном участке No 726 во Владивостоке во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
5 из 12

В первые три дня явка составила 28,46 процента. Проголосовали почти 31 миллион россиян.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Илья Наймушин

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, более половины проголосовавших — 58 процентов — пришли на участки для голосования.

Избирательный участок №81 в сельском клубе поселка Усть-Мана Красноярского края, где проводится голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
6 из 12

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, более половины проголосовавших — 58 процентов — пришли на участки для голосования.

© РИА Новости / Илья Наймушин
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Голосование проходит с соблюдением всех санитарных норм.

Женщина показывает свой паспорт члену избирательной комиссии на избирательном участке в Новосибирске во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
7 из 12

Голосование проходит с соблюдением всех санитарных норм.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Информационно-справочный центр ЦИК принял около 390 обращений по поводу голосования.

В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
8 из 12

Информационно-справочный центр ЦИК принял около 390 обращений по поводу голосования.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Центризбирком создал мониторинговую группу для отслеживания сообщений о недостатках и недоработках в ходе голосования.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова после заседания ЦИК РФ
9 из 12

Центризбирком создал мониторинговую группу для отслеживания сообщений о недостатках и недоработках в ходе голосования.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Урна для голосования с бюллетенями на избирательном участке в Новосибирске.

Урна для голосования с бюллетенями на избирательном участке в Новосибирске во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
10 из 12

Урна для голосования с бюллетенями на избирательном участке в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Виктория Иванова / Перейти в фотобанк

Голосование организовано и за рубежом. Фото из посольства России в Париже.

Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в посольстве Российской Федерации в Париже
11 из 12

Голосование организовано и за рубежом. Фото из посольства России в Париже.

© РИА Новости / Виктория Иванова
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат.

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в городах России
12 из 12

Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
1 из 12

Воскресенье, 28 июня, — четвертый день голосования по поправкам к Конституции.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 12

Избирательные участки работают с 10:00 до 20:00.

© РИА Новости / Илья Наймушин
3 из 12

Проголосовать можно также на дому или на мобильном избирательном пункте.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
4 из 12

Кроме того, в двух регионах проголосовать можно онлайн — это Москва и Нижегородская область. На утро воскресенья явка на онлайн-голосовании превысила 75 процентов.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
5 из 12

В первые три дня явка составила 28,46 процента. Проголосовали почти 31 миллион россиян.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
6 из 12

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, более половины проголосовавших — 58 процентов — пришли на участки для голосования.

© РИА Новости / Илья Наймушин
7 из 12

Голосование проходит с соблюдением всех санитарных норм.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
8 из 12

Информационно-справочный центр ЦИК принял около 390 обращений по поводу голосования.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
9 из 12

Центризбирком создал мониторинговую группу для отслеживания сообщений о недостатках и недоработках в ходе голосования.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
10 из 12

Урна для голосования с бюллетенями на избирательном участке в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
11 из 12

Голосование организовано и за рубежом. Фото из посольства России в Париже.

© РИА Новости / Виктория Иванова
Перейти в фотобанк
12 из 12

Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
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Голосование по поправкам в КонституциюЭлла ПамфиловаМоскваНижегородская областьОбщество
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